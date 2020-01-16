Лунін припустився епічного фейлу в дебютному матчі за Ов'єдо – команда українця поступилась одному з лідерів Сегунди

У другому за силою дивізіоні Іспанії Ов’єдо на виїзді поступився Альмерії. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Сегунда, 23 тур

Альмерія – Ов’єдо – 2:0

Голи: Нуньєс, 62 (пен.), 73

У матчі 23 туру Сегунди володар другої сходинки приймав на власному полі новий клуб голкіпера збірної України Андрія Луніна. Господарі весь матч володіли відчутною перевагою, однак у першому таймі спромоглись лише на один удар у площину воріт.

Груба помилка Луніна у відеоогляді матчу Альмерія – Ов'єдо – 2:0

По перерві ситуація не змінилась, Альмерія продовжувала тиснути і, зрештою, заробила пенальті: захисник "синіх" Алехандро Аррібас у власному штрафному збив Мартоса. Одинадцятиметровий впевнено реалізував Дарвін Нуньєс – Лунін не вгадав напрямок удару і упав в інший кут воріт.

На 73-й хвилині українець став своєрідним "антигероєм" матчу: він вийшов далеко з воріт назустріч нападнику Альмерії, програв боротьбу і Нуньєсу залишалось лише закотити м’яч у пусті ворота.

Confusión de LUNIN con Arribas en su primer partido con el Real Oviedo y ha acabado en gol. Ex @realvalladolid pic.twitter.com/Au4iyXtcOA — Pucela Fichajes (@Pucela_Fichajes) January 16, 2020

Як наслідок, Андрій отримав найгіршу оцінку в матчі.

До слова, за рахунку 1:0 Ов’єдо мав шанс відігратись, однак м’яч після удару нападника влучив у поперечину.

Поразка залишила Ов’єдо на 17-й сходинці з 23 балами, натомість Альмерія закріпилась на другому місці, набравши 42 пункти.

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