Лунін дебютував за Ов'єдо з дарів легенді Реала – катастрофа українця, скандал і крутий екс-динамівець в іспанських ЗМІ

Щастя було так близько – Альмерія, яка продовжує гонитву за Прімерою, ледь не сконфузилася в рідних стінах. Андрій Лунін міг стати героєм у дебютному матчі Ов'єдо, але запам'ятався насамперед своєю помилкою.

Це була особлива гра для нього. По-перше, цього січня цілком міг перейти в Альмерію, але легенда Реала Гуті не давав йому гарантій місця в основі. По-друге, страж воріт збірної України за останні 6 днів провів на полі більше хвилини, ніж за попередні 6 місяців, якщо рахувати клубні турніри. Лунін зіграв дебютний матч за Ов'єдо, але все пішло зовсім не так, як сподівалися. Якщо у кубковій грі Вальядоліда його репутацію виручила серія пенальті, то тут був лише один 11-метровий удар. Скандальний і надто легко реалізований. Таке враження, що той епізод задав тон вирішальній фазі зустрічі. Голкіпер, який належить Реалу, намагався гадати, але дарма – тільки полегшив справу форварду суперника.

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До цього насправді непросто було зрозуміти, де віце-лідер Сегунди, а де борець за виживання. Так, Альмерія моментами володіла м'ячем під 70%, але єдиний небезпечний момент за весь перший тайм прийшов після удару суперника по своїх воротах – Луїсмі, який разом з нашим воротарем прибув з корабля на бал лише напередодні, перевірив пильність свого старого-нового партнера (обидва грали перед тим за Вальядолід). Статистичний портал Sofascore ще й не зарахував йому цей сейв, а в підсумку "винагородив" найгіршим балом серед усіх гравців (5,3). Причому навіть Алехандро Аррібас, екс-захисник Севільї, який привіз пенальті та розділив з українцем вину за другий пропущений, отримав трохи більше (5,4).

Хоча Лунін тримався гідно і впевнено аж до того єдиного фатального моменту, в якому відразу двоє гравців Ов'єдо показали приклад жахливої комунікації. Андрій став лідером матчу за кількістю дальніх передач (18), та й ніхто не виконав більше точних лонгболлів (9). Екс-кіпер Зорі та Дніпра традиційно частенько виходив у поле, але один момент перекреслив усі старання. La Voz de Asturias, який виписав йому 5 балів (краще оцінили лише 4-х одноклубників), пише, що "все йшло добре аж до моменту на 2:0. Це вина Аррібаса, нерішучість і помилка на совісті обох гравців. У всьому іншому ж Лунін дебютував спокійно, діючи дуже чисто в моментах, коли потрібно було втручатися. Чудово парирував на кутовий удар Луїсмі по своїх воротах".

Звісно, більше питання до захисника, який просто залишив м'яч супернику, хоча спочатку всім виглядом показував, що буде вибивати. Центрбек повинен був бачити – новачок у воротах астурійців не міг дотягнутися до нього швидше за форварда Альмерії. Однак навіщо Лунін побіг за снарядом, який спокійно контролював Аррібас, теж залишається серйозним питанням, як і мовне питання. Зрештою, схоже, що українець також сигналізував, що йде на м'яч, тому теж спантеличив партнера.

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Думки іспанських фанатів розділилися (дехто захищав Андрія і в усьому звинувачував безпорадного захисника), а ось тамтешні ЗМІ не пробачили орендованому гравцеві Реала непорозуміння з партнером. Так, астурійський відділ ElDesmarque оцінив його найгіршим балом (4), як і Аррібаса: "Українця підписали в середу, і після першого ж тренування той посів місце в основі. Хоча Альмерія іноді проходила у штрафний майданчик Ов'єдо, до перерви йому не довелося втручатися. А ось відсутність порозуміння з Аррібасом привела до другого пропущеного м'яча – Дарвіну виклали снаряд, мов на блюдечку".

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Форвард, який у свї 20 років уже встиг дебютувати і забити гол за збірну Уругваю, оформив дубль завдяки Луніну та Аррібасу, які збили один одного з пантелику, пише Marca. А перед тим Луїсмі влучив у поперечину і міг знову перевернути хід матчу. В іншій публікації мадридське видання відзначає, що українець дебютував не з тієї ноги, подарувавши Дарвіну Нуньєсу і команді Гуті другий гол.

Інша столична газета не шкодує молодіжного чемпіона світу. AS залишив без балу (найгірша з можливих оцінок, що характеризує тільки повні провали) виключно Андрія та його іспанського колегу по нещастю. "Ви можете дебютувати на висоті... або так, як Лунін. Одна з тих помилок, які сильно болять. Не вся вина лежить на плечах воротаря Реала, але й він діяв не дуже добре".

Polémica en Almería: el penalti de Arribas que sólo vieron el árbitro y en el VAR https://t.co/GvHvY6J3tl #RealOviedo — ElDesmarque (Asturias) (@DMQAsturias) January 16, 2020

ElDesmarque в інших матеріалах також називає це серйозною помилкою обох гравців: "Лунін на Аррібаса, і вхід у будиночок абсолютно чистий. Збій гравців Ов'єдо у взаєморозумінні ще більше ускладнив важку гру, цей провал двох гравців остаточно зламав її. Неіснуючий пенальті та дитяча помилка ставлять вирок гостям, які добре виглядали. Серія катастрофічних нещасть порушила крихітний баланс і призвела до поразки. Пенальті бачив тільки арбітр, але VAR чомусь не змінив нічого".

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Декілька астурійських видань також називають матч скандальним через вчинок судді з першим голом. Ба більше, навіть окремі фанати Альмерії чесно зізнаються, що пенальті не було. Легендарний іспанський екс-рефері ФІФА згоден з такою думкою. Ітурральде Гонсалес, який провів 31 рік на роботі суддею, переконаний – достатнього контакту не було, а з ним і причин для такого суворого вироку. "Пограбування і ганьба", – обурюються фанати Ов'єдо.

Чому ж VAR не втрутився? Насправді епізод не такий простий, як здається. Навіть на скрінах можна трактувати момент по-різному, хоча ближче до того, що фолив гравець Альмерії, наступаючи на ногу Аррібасу. Іспанський арбітр вважає, що відео асистенти рефері просто помітили незначний контакт коліна з коліном і сприйняли це не як очевидну помилку, яка потребує перегляду першого рішення: "І тепер не вбивайте мене мої слова, що це НЕ пенальті, але я намагався проаналізувати причину невтручання VAR".

Був у цьому матчі й приємний український акцент. Колишній опорник київського Динамо Радосав Петровіч, якого Суркіс брав безкоштовно, а продав за мільйон євро в лісабонський Спортінг, став одним з найкращих гравців Альмерії. Серб вийшов у центрі захисту та отримав третій бал у матчі від Sofascore (7,4). Деякі портали в голосуванні серед кандидатів за найкращого гравця називали саме цього надійного оборонця. Другий у матчі за кількістю точних передач (55, або 83%), хоча третій за контактами з м'ячем (77). По одному перехопленню, заблокованому ударові, 2 відбирання.

Абсолютний лідер у виносах (4 рази підчищав за партнерами). Блискуче виводив гру зі своєї половини: найкращий за довгими пасами (9 пройшли, як у Луніна, але спроб менше – 16 проти 18). У топ-5 за виграними дуелями на другому поверсі (4 з 6) та загалом (6 з 9). Нагадаємо, Петровіч небагато пограв за Динамо, але встиг стати чемпіоном України-2016 (досі останній золотий сезон киян) і навіть забити гол у ворота запорізького Металурга.

Ну, і завершити хочеться оптимістичним акцентом від головного тренера Ов'єдо. Хав'єр Росада не став валити все на Луніна, а захистив своїх підопічних. "Ми помилилися при другому голі, але гру визначив перший. Не стану говорити нічого про суддівство, проте на відео все чітко видно і я не знаю, що ще нам зробити. Мої дітлахи не заслуговували такого. Лунін і Луїсмі зіграли відразу після переходу, бо так вони зможуть швидше інтегруватися в команду.

Обидва провели дуже гарний матч. Я задоволений усіма". Судячи з його інтонацій, є всі шанси, що 20-річний воротар збірної України зіграє у стартовому складі і в неділю 19 січня проти Уески, знову одного з лідерів Сегунди (початок о 19:15). Тим паче, що образа на суддів, які за свідченнями іспанських ЗМІ вже не вперше так відверто ламають цю команду, тільки об'єднала Андрія з партнерами і вийшла на перший план.

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