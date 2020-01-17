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Тренер Ов'єдо прокоментував дебютний матч Луніна в команді – наставник не вважає помилку українця ключовою у поразці

09:18 13083 Читать на русском
Тренер Ов'єдо прокоментував дебютний матч Луніна в команді – наставник не вважає помилку українця ключовою у поразці
Хав'єр Росада / AS

Головний тренер Ов'єдо Хав'єр Росада оцінив дії своїх підопічних у матчі 23 туру Сегунди проти Альмерії (0:2).

"Ми зіграли так, як і планували. Ми розуміли, куди ми приїхали. Ми були єдиними, і, якщо не враховувати епопею навколо підписання Луніна, нас майже ніякі питання не турбували.

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Команда впоралася добре, ми непогано виглядали індивідуально, змогли стримати тиск. Я представляю великий клуб, але я повинен зосередитися лише на підготовці до матчів. Боюся, ми надто багато граємо, і молоді гравці до цього не готові.

Так, ми припустилися помилки в другому голі, звичайно, але для мене перший гол став ключовим у матчі. Гравці – також люди, і часом таке трапляється... Я можу лише похвалити їх, ми продовжуємо працювати, тому що в неділю у нас є важливе завдання, і ми повинні його виконати", – цитує Росаду офіційний сайт Ов'єдо.

Нагадаємо, матч проти Альмерії став дебютним для Андрія Луніна у складі астурійців, однак вдалим його важко назвати – українець став одним з головних винуватців другого голу.

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