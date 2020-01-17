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"Он ошибся, но получил уникальную возможность": почему Лунин пропустил курьезный гол и вернет ли его Реал

17 января 17:08 703 Читати українською
"Он ошибся, но получил уникальную возможность": почему Лунин пропустил курьезный гол и вернет ли его Реал
Лунин шокировал своих партнеров
Владимир Лесько Владимир Лесько

Андрей Лунин провалил дебютный поединок за Овьедо, допустив курьезную ошибку. "Футбол 24" попросил авторитетных испанских журналистов оценить игру нашего вратаря.

Начо Аспаррен, La Nueva España (Овьедо):

Это не скажется на его будущем в Овьедо. Лунин имеет гарантированное место в стартовом составе. Его трансфер – это личная просьба тренера Хавьера Росадо. Именно поэтому он был основным в первом же матче, хотя тренировался с командой только один день.

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У него не было времени на адаптацию, отсюда – второй пропущенный мяч, который возник из-за недопонимания с Аррибасом. Считаю, что они несут одинаковую ответственность за этот провал. Однако, я убежден, что через несколько туров их взаимодействие будет на лучшем уровне, и мы больше не увидим подобных фейлов.

Команду подкосило несправедливое пенальти. Арбитр ошибся, но больше всего возмущает то, что VAR его не исправил. В Овьедо очень недовольны последним судейством.

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Обладает ли Лунин должным мастерством, чтобы вернуться в Реал? Он должен доказать это в ближайшие месяцы. Сейчас сложились прекрасные условия. Его предыдущий опыт не был хорошим, поэтому трудно сказать, как он покажет себя в испанской лиге. Овьедо – это уникальная возможность продемонстрировать, заслуживаешь ли ты на Мадрид.

Хосе Луис Рохи Прието, Cadena SER (Мадрид):

Я считаю, что тот курьезный гол – ошибка Лунина. Впрочем, он сможет прогрессировать в команде, которая преимущественно защищается. Ему придется много работать в каждом матче. От него потребуют большего.

Конечно, Лунин попал не в лучшую команду, но здесь ему гарантировали место в основе. Двое других вратарей Овьедо – низкого уровня.

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Реал одобрил его трансфер в Овьедо, получив гарантии стабильной игровой практики. Лунин имеет много времени, чтобы проявить себя.

Мы немного разочарованы испанской карьерой Андрея, потому что почти не видели его в игре.

Тренерский штаб Вальядолида всегда хвалил Лунина в наших личных беседах. О нем очень хорошо отзывались, все были довольны его работой.

Дублер Куртуа в следующем сезоне? Лунин обладает необходимыми навыками, чтобы выступать за Мадрид.

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Украинцы за рубежом Испания Овьедо Овьедо Андрей Лунин Андрей Лунин Хавьер Росада Хавьер Росада Альмерия Альмерия Статьи Владимир Лесько
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