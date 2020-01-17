"Он ошибся, но получил уникальную возможность": почему Лунин пропустил курьезный гол и вернет ли его Реал

Андрей Лунин провалил дебютный поединок за Овьедо, допустив курьезную ошибку. "Футбол 24" попросил авторитетных испанских журналистов оценить игру нашего вратаря.

Начо Аспаррен, La Nueva España (Овьедо):

Это не скажется на его будущем в Овьедо. Лунин имеет гарантированное место в стартовом составе. Его трансфер – это личная просьба тренера Хавьера Росадо. Именно поэтому он был основным в первом же матче, хотя тренировался с командой только один день.

Лунин допустил эпичный фейл в дебютном матче за Овьедо – команда украинца уступила одному из лидеров Сегунды

У него не было времени на адаптацию, отсюда – второй пропущенный мяч, который возник из-за недопонимания с Аррибасом. Считаю, что они несут одинаковую ответственность за этот провал. Однако, я убежден, что через несколько туров их взаимодействие будет на лучшем уровне, и мы больше не увидим подобных фейлов.

Команду подкосило несправедливое пенальти. Арбитр ошибся, но больше всего возмущает то, что VAR его не исправил. В Овьедо очень недовольны последним судейством.

"Я разговариваю с ним, а он только смеется", – соучастник фейла Лунина нашел оправдание для украинца и уничтожил судью

Обладает ли Лунин должным мастерством, чтобы вернуться в Реал? Он должен доказать это в ближайшие месяцы. Сейчас сложились прекрасные условия. Его предыдущий опыт не был хорошим, поэтому трудно сказать, как он покажет себя в испанской лиге. Овьедо – это уникальная возможность продемонстрировать, заслуживаешь ли ты на Мадрид.

Хосе Луис Рохи Прието, Cadena SER (Мадрид):

Я считаю, что тот курьезный гол – ошибка Лунина. Впрочем, он сможет прогрессировать в команде, которая преимущественно защищается. Ему придется много работать в каждом матче. От него потребуют большего.

Конечно, Лунин попал не в лучшую команду, но здесь ему гарантировали место в основе. Двое других вратарей Овьедо – низкого уровня.

Тренер Овьедо прокомментировал дебют Лунина в команде – наставник не считает ошибку украинца ключевой в поражении

Реал одобрил его трансфер в Овьедо, получив гарантии стабильной игровой практики. Лунин имеет много времени, чтобы проявить себя.

Мы немного разочарованы испанской карьерой Андрея, потому что почти не видели его в игре.

Тренерский штаб Вальядолида всегда хвалил Лунина в наших личных беседах. О нем очень хорошо отзывались, все были довольны его работой.

Дублер Куртуа в следующем сезоне? Лунин обладает необходимыми навыками, чтобы выступать за Мадрид.

Іспанські ЗМІ про трагічний дебют Луніна за Ов'єдо – українця рятує скандал, а суддя світового рівня виносить вердикт