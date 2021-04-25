"Ми залишалися у грі. Ми не грали достатньо добре, особливо в першому таймі, але показали набагато кращий футбол у другій половині матчу.

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Думаю, рішення щодо вилучення було ухвалено тим, хто ніколи не грав в футбол. Я не знаю, куди Бальбуена мав сховати ногу.

Якщо вони дійсно так впевнені у своєму рішенні, тоді гляньте на схожий епізод через кілька хвилин за участю Цоуфала і Рюдігера. Дуже схожа ситуація, але арбітри нічого не зробили. Чи є послідовність в цих епізодах? Я не розумію, як це може бути червоною карткою

Думаю, сьогодні день, коли суддівство було дійсно поганим. Це дійсно було погане рішення арбітра, тому що в той час ми домінували", – цитує Мойєса Sky Sports.

Після 33-х турів АПЛ Вест Хем розташувався на 5-й сходинці, відстаючи від топ-4 на три очки.

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