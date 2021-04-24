Англія. АПЛ, 33 тур

Вест Хем – Челсі – 0:1

Гол: Вернер, 43

Вилучення: Бальбуена, 81 (В)

Попередній приїзд Челсі в гості до Вест Хема завершився бенефісом Ярмоленка. Андрій вийшов на заміну та забив красивий переможний гол для "молотобійців". Сьогодні українець також розпочинав у запасі, відновившись після травми. Очна зустріч лондонських колективів була надважливою з огляду на боротьбу за Лігу чемпіонів – Челсі та Вест Хем мали однакову кількість очок.

Челсі зі стартовим свистком встановив контроль над м'ячем (70% володіння) і будував затяжні атаки, поступово підбираючись до чужих воріт. Раз на 5 хвилин "сині" доводили справу до ударів: Вернер, звичайно ж, промахувався з вигідних позицій, а спроби Пулішіча та Маунта нейтралізував голкіпер. Мейсон позитивно виділявся, відкриваючись між лініями та загострюючи.

Вест Хем намагався колоти у відповідь, але швидкі контрвипади розвалювалися, бо Боуен неефективно розпоряджався м'ячем. Першого удару господарі завдали аж наприкінці тайму. Їм вдалася ударна п'ятихвилинка з пресингом, рейдами Лінгарда (Вернер і Крістенсен зупиняли його ціною жовтих карток) і моментами на стандартах.

Вест Хем навіть претендував на пенальті, але VAR вирішив, що Аспілікуета блокував удар Соучека не рукою. Але лідером на перерву пішов все ж Челсі. Хлопці Томаса Тухеля розігнали хорошу атаку, Чілвел грамотно прострілив, а Вернер з трьох метрів не промахнувся!

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Щоправда, прокляття Тімо не зламав. Мабуть, у моменті з голом просто пощастило, бо вже на старті другого тайму німецький форвард знову став посміховиськом. Він мав подвоювати перевагу Челсі після удару Маунта та сейву Фабіанскі, але не влучив у порожні ворота. Реакція Тухеля безцінна.

Look at Tuchel’s reaction to that miss nah I’m done pic.twitter.com/QM3kbgEjuf — malo (@americanwinger) April 24, 2021

Гості декілька разів могли вбивати інтригу, однак Фабіанскі демонстрував дива на лінії воріт, витягуючи з кутів м'яч після пострілів Маунта та Вернера. Челсі вже не мав такого контролю, як в першій половині зустрічі. Вест Хем закріплювався на чужій половині та будував позиційні атаки. Удари "молотобійців" були в'ялі, але вони були.

Все стало зрозуміло на 80-й хвилині, коли Бальбуена шипами заїхав у ногу Чілвелу. Випадково, без грубощів, але фол все-таки страшний. Тому арбітр після перегляду VAR показав захиснику Вест Хема червону картку.

Девід Мойєс провів серію атакувальних замін, але Ярмоленка не випустив. Замість українця на полі з'явилися Лансіні та Бенрама, які не допомогли Вест Хему наблизитися до нічиєї. Фінальний свисток зафіксував мінімальний успіх Челсі – 0:1.

"Сині" набрали 58 балів і закріпилися в топ-4. Вест Хем залишився п'ятим, але тепер відстає від зони Ліги чемпіонів на 3 пункти. Єдина радість "молотобійців" в тому, що Ліверпуль сьогодні також втратив очки.

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