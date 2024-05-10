"Головні провали другого кола – СК Дніпро-1 та Полісся? Що стосується Полісся, то я згоден з екс-наставником цієї команди Юрієм Калитвинцевим, який якось сказав, що його колектив першому колі перебрав очки. Так і було, якщо розібратися. А зараз Полісся очки вже не добирає.

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Це пов’язано, знову ж таки, з тим, що рівень команд у чемпіонаті вирівнявся, і кожна з них у будь-який момент може не набрати тих очок, на які вона розраховувала. Так, від Полісся, напевно, очікували дуже багато чого, але команда зіткнулася з дуже міцною конкуренцією. Не забувайте, що Полісся тільки цього сезону вийшло в УПЛ. Складно було очікувати від команди, що вона одразу вийде в єврокубки. Це можливо, але на це потрібен час.

СК Дніпро-1, звісно, можна назвати розчаруванням другого кола, але в цьому випадку зіграла свою роль та обставина, що команда тепер обходиться без низки своїх легіонерів. На мій погляд, зараз у СК Дніпро-1 є всього 12−13 гравців хорошого рівня, які можуть щось протиставити командам-лідерам. Плюс травми", – поділився Ребров у інтерв'ю Dynamo.kiev.ua.

Додамо, що СК Дніпро-1 очолював турнірну таблицю УПЛ після першого кола, а Полісся посідало третю сходинку. Зараз же дніпряни опустились на четверте місце (48 очок), а житомиряни на шостій сходинці (43 пункти).

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