Девід Мойєс запланував влітку серйозні пертурбації всередині колективу. Жертвою таких дій може стати Андрій Ярмоленко, якому пророкують повернення у Динамо.

Динамо хоче повернути Ярмоленка – кияни вже розпочали переговори з Вест Хемом, – ЗМІ

Як повідомляє Football.London, причинами потенційного прощання з вінгером є його регулярні травми та одна з найвищих заробітніх плат у колективі (близько 100 тисяч фунтів на тиждень). Зекономлені гроші Моєйс планує інвестувати у молодих виконавців.

Джерело також наголошує, що "молотки" ведуть перемовини з Динамо щодо трансферу. Вест Хем налаштований виручити з повернення українця на батьківщину близько 6-7 мільйонів євро, хоча Transfermarkt оцінює його у 5 млн.

До слова, чинний контракт Ярмоленка з Вест Хемом розрахований до літа 2022 року. У поточному сезоні вінгер страждає від травм, тому відіграв лише 830 хвилин, відзначився 3 голами та 4 асистами. Свого часу у структурі Динамо футболіст провів 10 років (2007-2017).

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