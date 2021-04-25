"Мы оставались в игре. Мы не играли достаточно хорошо, особенно в первом тайме, но показали гораздо лучший футбол во второй половине матча.

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Думаю, решение об удалении было принято тем, кто никогда не играл в футбол. Я не знаю, куда Бальбуена мог убрать ногу.

Если они действительно так уверены в своем решении, тогда посмотрите на похожий эпизод через несколько минут с участием Цоуфала и Рюдигера. Очень похожая ситуация, но арбитры ничего не сделали. Есть последовательность в этих эпизодах? Я не понимаю, как это может быть красной карточкой

Думаю, сегодня день, когда судейство было действительно плохим. Это действительно было плохое решение арбитра, потому что в то время мы доминировали", – цитирует Мойеса Sky Sports.

После 33-х туров АПЛ Вест Хэм расположился на 5-й строчке, отставая от топ-4 на три очка.

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