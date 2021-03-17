"У нещодавньому матчі в мене була можливість відіграти кілька хвилин, щоб відчути ігровий ритм. Вийдемо на поле з бажанням перемогти. Результат, здобутий на виїзді, потрібно закріпити, тому що гол суперника може змінити ситуацію. Вигравати завжди добре. Це приносить впевненість у собі. У нас хороша смуга, хочемо продовжувати грати в такому ж дусі. Це позитивний момент.

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Ми не дуже добре виступали в чемпіонаті і змогли змінити невдалу тенденцію. Ми знали, що граємо добре, але часто поступалися через дрібниці. Зараз наші перемоги це підтверджують. Вийду я у старті чи ні, залежить від тренера, але я радий допомагати команді. Довгий час я не грав, але вже тренуюся кілька тижнів. Повернутися до матчів – велика радість.

Хотілося б виграти Лігу Європи, але потрібно думати про матч з Динамо, щоб вийти в наступний раунд. Задоволений цими роками у Вільяреалі. Було багато особливих моментів. Наприклад, півфінал із Ліверпулем. Сподіваюся, що таких моментів буде більше.

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Динамо вийде на поле з наміром виграти, щоб пройти далі. Це буде швидка гра. Суперник буде налаштований рішуче. Нам потрібно зіграти не гірше, ніж на виїзді. Будемо намагатись створювати небезпечні моменти і надійно зіграти в обороні", – наводить слова Гаспара Динамоманія.

До слова, перший поєдинок, який був у Києві, завершився впевненою перемогою Вільяреала з рахунком 2:0. Матч-відповідь відбудеться вже в четвер, 18 березня, початок о 22:00.

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