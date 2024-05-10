Довбик оцінив шанси на Пічічі у боротьбі з Беллінгемом та Лєвандовскі: "Всі казали, що я вже своє назабивав"
Форварвд Жирони Артем Довбик прокоментував боротьбу за звання найкращого бомбардира Ла Ліги.
"Чотири тури ще залишилося. Все можливо. Але не треба про це думати, бо може спрацювати проти тебе. Думатимеш про голи, то не буде воно йти.
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У мене вже такий досвід був. Десь матчів сім я не забивав і всі казали, що все, він вже своє назабивав. Я знаю, що якщо працювати, то на футбольному полі отримаєш свою нагороду. Тоді буде все йти легко.
Головне – підготуватися до гри і бути фізично здоровим. Все так швидко міняється. Беллінгем, Лєвандовскі та Сьорлот — це основні конкуренти. Розслаблятися не потрібно", – сказав Довбик у коментарі ВЗБІРНА.
Нагадаємо, наразі Артем з 20-ма голами випереджає Беллінгема на 2 влучні удари, а Лєвандовскі і Сьорлота – на три.
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