"Чотири тури ще залишилося. Все можливо. Але не треба про це думати, бо може спрацювати проти тебе. Думатимеш про голи, то не буде воно йти.

Довбик прокоментував інтерес з боку Атлетіко – лідер Жирони раніше фанатів від Реала

У мене вже такий досвід був. Десь матчів сім я не забивав і всі казали, що все, він вже своє назабивав. Я знаю, що якщо працювати, то на футбольному полі отримаєш свою нагороду. Тоді буде все йти легко.

Головне – підготуватися до гри і бути фізично здоровим. Все так швидко міняється. Беллінгем, Лєвандовскі та Сьорлот — це основні конкуренти. Розслаблятися не потрібно", – сказав Довбик у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, наразі Артем з 20-ма голами випереджає Беллінгема на 2 влучні удари, а Лєвандовскі і Сьорлота – на три.

Як тренер Жирони став настільки крутим: був легендою Райо, грав з Раулем, пережив психічний зрив і 2 відставки у Ла Лізі