У матчі 28-го туру чемпіонату України Шахтар прийматиме Динамо. Де дивитись найочікуваніший поєдинок сезону – шукайте у цій новині на "Футбол 24".

У суботу, 11 травня, в рамках 28-го туру УПЛ відбудеться центральний матч між Шахтарем і Динамо. Поєдинок пройде на Арені Львів, а стартовий свисток пролунає о 18:00.

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Подивитись найочікуваніше протистояння грандів українського футболу у прямому ефірі можна на каналі УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів і на багатьох ОТТ-платформах (наприклад, Київстар ТВ). Спостерігати за всіма подіями навколо поєдинку можна також на "Футбол 24".

Нагадаємо, за три тури до фінішу Шахтар випереджає Динамо на 4 очки. У разі перемоги донеччан підопічні Маріно Пушіча достроково стануть чемпіонами України. Звитяга Динамо дозволить киянам скоротити відставання від лідера до одного очка в надії на осічку "гірників" у двох останніх іграх сезону.

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