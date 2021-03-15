Очна зустріч Зорі та Динамо мала важливе стратегічне значення. Для киян – це було одне з найскладніших випробувань у боротьбі за титул, а для Зорі – шанс перейти на новий рівень розвитку та вклинитися у чемпіонські перегони. Гра повністю виправдала очікування. Футбольна Україна стала свідком інтенсивних дій футболістів й цікавих тренерських рішень з обох боків. Зоря провела сильний матч, мала непогані шанси на більш прийнятний для себе результат, але, на мій погляд, перемогла сильніша на цьому етапі команда. Динамо підтвердило статус лідера чемпіонату ефективною та організованою грою.

Зоря – Динамо – 0:2 (0:0)

Голи: Бєсєдін, 55, Сидорчук, 59

Зоря: Васіль – Фаворов (Громов 79), Вернидуб (Хомченовський 78), Абу Ханна, Жунінью (Циганікс 83) – Назарина – Кочергін, Юрченко, Кабаєв (Іванісеня 62) – Гладкий (Шахаб 62), Сайядманеш

Динамо: Бущан – Кендзьора, Сирота, Забарний, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко (Шепелєв, 88) – Циганков (Лєднєв 88), Буяльський (Андрієвський 72), Де Пена (Родрігес 72) – Бєсєдін (Супряга 85)

Попередження: Жунінью 36, Іванісеня 72, Абу Ханна 83 – Буяльський 28, Шепелєв 89

Удари: 6:7 (5:2)

Володіння: 45%-55% (50%-50%)

Фоли: 19-12 (9-6)

Атаки: 93-90 (48-49)

Небезпечні атаки: 59-80 (27-32)

У дужках – показники першого тайму.

Щодо кадрів – питання викликала поява у стартових складах по одному футболісту. Віктор Скрипник замість Іванісені на позицію "шістки" випустив Назарину, а Мірча Луческу залишив на лаві Жерсона Родрігеса, поставивши лівим вінгером свіжого Де Пену.

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Загалом, стартові склади та базові тактичні схеми були достатньо прогнозованими. Господарі обрали структуру 4-4-2 з ромбом в центрі поля, а гості дотримувалися найулюбленішої формації 4-2-3-1. У деструктивній фазі обидві сторони часто вмикали проактивні методи оборони, зокрема – контрпресинг. У позиційній обороні Зоря підтримувала структури 4-1-3-2 і 4-3-1-2, в залежності від положення м'яча. Динамо у позиційній грі грало за класичною схемою 4-4-2, де умовна "десятка" Буяльський формував тандем нападників с Бєсєдіним.

На схемі вище – структура пресингу луганців. Зоря традиційно перекривала центральну зону, провокувала суперника починати позиційні атаки через фланги. Коли м'яч опинявся у фулбека, у нашому випадку у Миколенка, господарі поля вмикали флангову пастку. Структура 4-1-3-2 чудово накладалася на побудову киян. Головним маневром у цьому плані були зміщення трійки атакувальних хавбеків Зорі. Юрченко тиснув на Миколенка, а Кабаєв та Кочергін накривали пару опорників Динамо. Форварди також тримали центрбеків. Назарина та захисники відповідали за гравців групи атаки. Ця система функціонувала і на протилежному фланзі, тільки на Кендзьору тиснув Кочергін, а Юрченко та Кабаєв накривали Шапаренка та Сидорчука відповідно.

При розвитку атаки Динамо "чорно-білі" сідали глибше і перебудовувалися на структуру 4-3-1-2, за рахунок більш глибоких позицій "вісімок" – Юрченка та Кочергіна. Висока позиція Кабаєва та два форварди попереду змушували киян залишати позаду четвірку гравців. Ця структура сприяла перспективним швидким атакам, одна з яких привела до виходу віч на віч з Бущаном – Аллах'яра. Загалом, два найнебезпечніші моменти у першому таймі створила саме Зоря. Луганці мали реальні шанси відкрити рахунок у матчі, але зараз вже беззмістовно припускати, як би могла розвернутись гра?

Традиційно Зоря тримала свою фірмову структуру у позиційній атаці. Назарина, згодом – Іванісеня, та захисники постійно намагалися швидкою передачею доставити м'яча у зону групи атаки (жовтий колір). Команда Скрипника свідомо перевантажувала центральну зону для збільшення варіантів розкриття оборони через комбінації коротким пасом. У разі втрати луганці вмикали контрпресинг.

У першому таймі Зоря виглядала монолітнішою. Так, луганці не змогли впоратися з традиційним і передбачуваним натиском гостей на старті другого тайму.

Мірча Луческу своєчасно відреагував на небезпеку і у перерві вніс корективи. Ще у першому таймі було помітно, що кияни намагаються перевантажувати штрафний суперника своїми гравцями при атаці флангом чи півфлангом. У другому таймі Динамо почало значно активніше виконувати тренерську вимогу, звідси – перший м'яч. Герой матчу Сидорчук сильно прострілив уздовж лінії воротарського і Бєсэдін вивів свою команду уперед.

Матч можна поділити на три умовні відрізки. Перший – це саме стартові 45 хвилин. Другий, найкоротший, але вирішальний відрізок – початок другого тайму (46-60 хвилини). Третій – останні півгодини матчу. Переможці були відверто кращими за суперника лише у другому відрізку, але Динамо з інтервалом у чотири хвилини забило два голи і практично зробило результат, ключовими факторами якого були – більш висока індивідуальна майстерність та корективи Луческу у перерві.

Після матчу Мірча Луческу звернув увагу на високу інтенсивність гри та реалізацію голевих моментів: "Сьогодні була дуже інтенсивна гра, дуже хороший ритм. У першому таймі і ми, і Зоря не дозволяли створювати небезпечні моменти біля своїх воріт, нейтралізували один одного в тактичному плані. А в другому таймі і ми, і Зоря почали більше ризикувати. У нас була краща реалізація моментів. Хоча вони були й у наших суперників. Після перерви ми попросили гравців більше перевантажувати штрафний.

Інтенсивність була на високому рівні, обидві команди демонстрували високий рівень фізичної підготовки. І організація, і сама якість гри, і ритм в обох команд були на рівні.

Я дуже задоволений тим, як хлопці підготувалися до гри, як вони зіграли, як інтерпретували на полі те, що я хотів бачити від них. У них є розуміння того, що я хочу бачити на футбольному полі."

Віктор Скрипник висловив задоволення діями своїх гравців: "Передусім, вітаю Динамо з перемогою. Дуже хотілося при глядачах зіграти проти лідера нашого чемпіонату в атакувальний футбол. Але в таких матчах все завжди вирішують нюанси, як простріл або стандартне положення. Прикро, що ми не забили першими – цікаво було б подивитися, як розвивалася б ситуація.

Моя команда зробила все, що могла. Чогось не вистачило, десь діяли надто позитивно, думали, що ось-ось все налагодимо. Але і серія з семи перемог у нас була вперше. Життя не обривається з цією серією, ми хочемо розвиватися. Хочеться частіше брати участь в таких баталіях.

Щодо самовіддачі до гравців у мене немає питань. У футболі долю великих ігор часто вирішують маленькі нюанси, що сьогодні і трапилося".

Обидва тренери дуже добре попрацювали та були максимально об'єктивні. Треба подякувати командам за чудовий футбол. Цей матч повинен бути орієнтиром для всіх інших. Чим більше в УПЛ буде матчів такої якості, тим швидше буде рости загальний рівень нашого національного чемпіонату.

18-й тур розставив все по місцях. Динамо зробило впевнений крок до довгоочікуваного чемпіонства і відчепило, можливого, другого конкурента. Попереду відрізок з восьми турів, у яких Динамо і Шахтар будуть вести боротьбу за чемпіонство. Зоря повертається на грішну земю, де на неї очікує захист третьої сходинки. Однак, якщо команда Скрипника збереже на дистанції той рівень гри, який демонструє в останніх матчах, то при втратах Шахтаря, ще цілком може поборотися з чинними чемпіонами за срібні медалі та путівку до кваліфікації Ліги чемпіонів.

Зоря – Динамо: Сидорчук і Бєсєдін відповідають критикам – шоу капітана, тайм в одні ворота як заявка на золото

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