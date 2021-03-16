Головний тренер Динамо Мірча Луческу визначився з обоймою гравців, які можуть взяти участь в двобої Ліги Європи.

"Біло-сині" вже прибули в Іспанію. У своїх соцмережах вони оголосили заявку на протистояння проти "Жовтої субмарини".

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Мірча Луческу вирішив взяти на зустріч 23 гравців. Встигли відновити свої фізичні кондиції Денис Гармаш, Денис Попов та Олександр Тимчик. Пропустять матч через травми Беньямін Вербіч, Тудор Белуце, Клейтон да Сілва та Володимир Костевич. Причина відсутності Міккела Дуелунда наразі невідома.

Офіційна заявка киян:

Воротарі: Георгій Бущан, Денис Бойко, Валентин Моргун;

Захисники: Томаш Кендзьора, Олександр Сирота, Ілля Забарний, Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Сідклей, Олександр Тимчик, Денис Попов;

Півзахисники: Олександр Андрієвський, Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв, Денис Гармаш, Богдан Лєднєв, Карлос де Пена, Віктор Циганков;

Нападники: Владислав Супряга, Жерсон Родрігес, Артем Бєсєдін.

До слова, перший поєдинок, який був у Києві, завершився впевненою перемогою Вільяреала з рахунком 2:0. Матч-відповідь відбудеться вже в четвер, 18 березня, початок о 22:00.

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