"В недавнем матче у меня была возможность сыграть несколько минут, чтобы почувствовать игровой ритм. Выйдем на поле с желанием победить. Результат, добытый на выезде, нужно закрепить, потому что гол соперника может изменить ситуацию. Выигрывать всегда хорошо. Это приносит уверенность в себе. У нас хорошая полоса, хотим продолжать играть в таком же духе. Это положительный момент.

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Мы не очень хорошо выступали в чемпионате и смогли изменить неудачную тенденцию. Мы знали, что играем хорошо, но часто уступали по пустякам. Сейчас наши победы это подтверждают. Выйду я в старте или нет, зависит от тренера, но я рад помогать команде. Долгое время я не играл, но уже тренируюсь несколько недель. Вернуться к матчам – большая радость.

Хотелось бы выиграть Лигу Европы, но нужно думать о матче с Динамо, чтобы выйти в следующий раунд. Доволен этими годами в Вильярреале. Было много особых моментов. Например, полуфинал с Ливерпулем. Надеюсь, что таких моментов будет больше.

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Динамо выйдет на поле с намерением выиграть, чтобы пройти дальше. Это будет быстрая игра. Соперник будет настроен решительно. Нам нужно сыграть не хуже, чем на выезде. Будем пытаться создавать опасные моменты и надежно сыграть в обороне", – приводит слова Гаспара Динамомания.

К слову, первый поединок, который был в Киеве, завершился уверенной победой Вильярреала со счетом 2:0. Ответный матч состоится уже в четверг, 18 марта, начало в 22:00.

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