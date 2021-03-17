"Потрібно закріпити результат, здобутий на виїзді, і виграти. Ми дізналися суперника. Кияни добре грають на контратаках, і особливо на флангах. На виїзді нам вдалося нейтралізувати їхні позиційні атаки. Вийдемо, щоб контролювати м'яч. Поважаємо суперника, але будемо грати на перемогу. Через ушкодження не зіграють Рульї і Пау Торрес, проте повернулися в стрій Гаспар і Пенья.

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Ми пройшли важкий період. Будь-яка перемога підвищує моральний дух команди. Результати в Лізі Європи потім переносяться в Ла Лігу. З Ейбаром ми це показали. Потрібно використовувати всі наші напрацювання в Лізі Європи. Наша гра в цьому турнірі дуже позитивна. Завтра перед нам буде багато викликів. Потрібно показати стабільну гру і виграти вдома. Це наші завдання, для виконання яких ми зосередимося завтра. Це важливо і для нас, і для наших уболівальників.

У цьому сезоні ми часто грали внічию або програвали. Часто результати були невпевненими. Навіть в останні тижні ми стикалися з труднощами і програвали на останніх хвилинах. Будемо грати з повагою до Динамо. Вони будуть грати у свій футбол, але ми хочемо не просто виграти, а виграти впевнено. Не хочемо розслаблятися. Будемо грати організовано і агресивно. Готові до складного матчу, незважаючи на результат в Києві.

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Ми зіграли тільки один матч з двох. Завтра буде серйозна гра. Нам потрібно кожного разу доводити свої можливості. Два голи – гарна перевага. Але у Динамо вдома були свої моменти, вони чинили тиск на наших захисників. Ставлюся до завтрашнього матчу, як до продовження першого. Потрібно грати до фінального свистка.

Ротація? Ми орієнтуємося на результативність і суперника. Завтра дуже важливий матч. Для нас честь грати в 1/8 фіналу Ліги Європи. Намагаюся донести до гравців наступну ідею – 11 футболістів, які виходять на поле, повинні завершити розпочате. Якщо у нас і будуть заміни, то тільки через ушкодження якихось гравців", – цитує Емері Динамоманія.

До слова, перший поєдинок, який був у Києві, завершився впевненою перемогою Вільяреала з рахунком 2:0. Матч-відповідь відбудеться вже в четвер, 18 березня, початок о 22:00.

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