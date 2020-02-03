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"Вилучення Зінченка – закономірне", – екс-арбітр ФІФА прокоментував червону картку українця

13:34 809 Читать на русском
"Вилучення Зінченка – закономірне", – екс-арбітр ФІФА прокоментував червону картку українця
Олександр Зінченко, Майк Дін та Кевін де Брюйне / Sky Sports

Колишній арбітр ФІФА Мирослав Ступар вважає, що Майк Дін, який обслуговував матч Тоттенхем – Манчестер Сіті, виправдано вилучив з поля захисника "містян" Олександра Зінченка.

63’ Стевен Бергвейн
71’ Сон Хин Мін
 
Олександр Зінченко 61’
61’ Олександр Зінченко
63’ Стевен Бергвейн
71’ Сон Хин Мін

"Про першу картку Зінченка не згадуємо, вона була очевидною. А перед тим, як Олександр отримав другу, Манчестер Сіті розігрував кутовий. Розіграв невдало, Харрі Вінкс м'яч перехопив і протягнув його до центральної лінії. І проштовхнув далі, але там уже Зінченко зустрів його своїм плечем, заваливши на газон. Якби Вінкс силову боротьбу не програв, то двоє гравців Тоттенхема виходили б на одного захисника Манчестер Сіті. Це зрив небезпечної атаки.

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Чи правий був арбітр, зупиняючи гру і показуючи Зінченку другу жовту картку? Якщо дивитися тільки на боротьбу двох футболістів, то я б не сказав, що контакт Зінченка щодо Вінкса був неправомірним. Але я хочу звернути вашу увагу ось на що: восьмий номер Тоттенхема проштовхнув м'яч до того, як Зінченко вступив з ним в контакт. І коли цей контакт відбувся, м'яч не був на ігровій відстані від футболістів. Ось це важливо. У правилах записано чітко: якщо м'яч перебуває не на ігровій відстані, то навіть правомірний поштовх трактується, як порушення правил. Але за це не призначають штрафний удар, як розцінив Майкл Дін, а вільний удар. І без картки тут не обійтися. Тому вилучення Зінченка – закономірне", – цитує Ступара UA-Футбол.

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Нагадаємо, у виїзному матчі проти "шпор" українець отримав дві жовті картки і покинув поле на 61 хвилині. Тоттенхем миттєво скористався чисельною перевагою і на 63 хвилині відкрив рахунок, а на 71-й встановив остаточний результат. Для Зінченка це вилучення стало першим у кар'єрі.

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Арбітри Мирослав Ступар Мирослав Ступар Англія Олександр Зінченко Олександр Зінченко Тоттенхем - Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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