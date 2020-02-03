"Вилучення Зінченка – закономірне", – екс-арбітр ФІФА прокоментував червону картку українця

Колишній арбітр ФІФА Мирослав Ступар вважає, що Майк Дін, який обслуговував матч Тоттенхем – Манчестер Сіті, виправдано вилучив з поля захисника "містян" Олександра Зінченка.

"Про першу картку Зінченка не згадуємо, вона була очевидною. А перед тим, як Олександр отримав другу, Манчестер Сіті розігрував кутовий. Розіграв невдало, Харрі Вінкс м'яч перехопив і протягнув його до центральної лінії. І проштовхнув далі, але там уже Зінченко зустрів його своїм плечем, заваливши на газон. Якби Вінкс силову боротьбу не програв, то двоє гравців Тоттенхема виходили б на одного захисника Манчестер Сіті. Це зрив небезпечної атаки.

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Чи правий був арбітр, зупиняючи гру і показуючи Зінченку другу жовту картку? Якщо дивитися тільки на боротьбу двох футболістів, то я б не сказав, що контакт Зінченка щодо Вінкса був неправомірним. Але я хочу звернути вашу увагу ось на що: восьмий номер Тоттенхема проштовхнув м'яч до того, як Зінченко вступив з ним в контакт. І коли цей контакт відбувся, м'яч не був на ігровій відстані від футболістів. Ось це важливо. У правилах записано чітко: якщо м'яч перебуває не на ігровій відстані, то навіть правомірний поштовх трактується, як порушення правил. Але за це не призначають штрафний удар, як розцінив Майкл Дін, а вільний удар. І без картки тут не обійтися. Тому вилучення Зінченка – закономірне", – цитує Ступара UA-Футбол.

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Нагадаємо, у виїзному матчі проти "шпор" українець отримав дві жовті картки і покинув поле на 61 хвилині. Тоттенхем миттєво скористався чисельною перевагою і на 63 хвилині відкрив рахунок, а на 71-й встановив остаточний результат. Для Зінченка це вилучення стало першим у кар'єрі.

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