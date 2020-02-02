Зінченко отримав червону картку в матчі проти Тоттенхема – відео першого вилучення в кар'єрі українця

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко не зміг дограти матч 25 туру АПЛ проти Тоттенхема.

Українець повернувся у старт "містян" після двох матчів відсутності та отримав другу жовту картку на 61-й хвилині зустрічі.

Тоттенхем – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу АПЛ – Зінченко в основі

Перший "гірчичник" Зінченко заробив у кінцівці першого тайму. Арбітр Майк Дін покарав його за штовханину із суперниками після невдалого пенальті Гюндогана і сейва Льоріса. Друге попередження сталося в середині другої половини. Тоттенхем вилетів у контратаку, яку Олександр зірвав фолом у центрі проти Вінкса. Відразу після вилучення гравця збірної України "шпори" вийшли вперед – дебютант Бергвейн засмутив Едерсона.

Відзначимо, що це перша червона картка у кар'єрі Зінченка, який до цього обмежився 7 жовтими у 122 матчах.

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