toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО ТОТТЕНХЕМ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ТРАНСФЕРИ

Зінченко отримав червону картку в матчі проти Тоттенхема – відео першого вилучення в кар'єрі українця

20:09 6730 Читать на русском
Зінченко отримав червону картку в матчі проти Тоттенхема – відео першого вилучення в кар'єрі українця
Дін не "пробачив" Зінченка / Getty Images

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко не зміг дограти матч 25 туру АПЛ проти Тоттенхема.

63’ Стевен Бергвейн
71’ Сон Хин Мін
 
Олександр Зінченко 61’
61’ Олександр Зінченко
63’ Стевен Бергвейн
71’ Сон Хин Мін

Українець повернувся у старт "містян" після двох матчів відсутності та отримав другу жовту картку на 61-й хвилині зустрічі.

Тоттенхем – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу АПЛ – Зінченко в основі

Перший "гірчичник" Зінченко заробив у кінцівці першого тайму. Арбітр Майк Дін покарав його за штовханину із суперниками після невдалого пенальті Гюндогана і сейва Льоріса. Друге попередження сталося в середині другої половини. Тоттенхем вилетів у контратаку, яку Олександр зірвав фолом у центрі проти Вінкса. Відразу після вилучення гравця збірної України "шпори" вийшли вперед – дебютант Бергвейн засмутив Едерсона.

Відзначимо, що це перша червона картка у кар'єрі Зінченка, який до цього обмежився 7 жовтими у 122 матчах.

Динамо приємно дивує, конкуренти Зінченка та Ярмоленка, крах грандів і українця – головне про трансфери зими 2020

blog_ava
Аталанта втратила очки з Дженоа – Маліновський виправдав довіру Гасперіні та ледь не став співавтором шедевру
19:55
3177
Теги
Олександр Зінченко Олександр Зінченко Головне Українці за кордоном Тоттенхем - Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Відеоновини
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
хв
Удінезе
21:45
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук