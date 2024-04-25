Півзахисник Челсі Енцо Фернандес вже не допоможе команді у боротьбі за єврокубки.

Чемпіон світу вирішив негайно робити операцію на паховій грижі, інформує журналіст Ернан Кастільйо.

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У січні минулого року Челсі заплатив Бенфіці 120 млн євро за Фернандеса, але півзахисник явно грає не на свій максимум. Однією з проблем була якраз грижа, яка давно непокоїть Енцо. Хавбек послухав аргентинську футбольну Асоціацію і ляже під ніж посеред клубного сезону. Фернандес вже не допоможе Челсі, зате має відновитися до старту Копа Амеріка в червні. Аргентина захищатиме титул чемпіона.

Додамо, що у нинішньому сезоні 23-річний Енцо провів за Челсі 40 матчів, оформивши 7 голів та 3 асисти.

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