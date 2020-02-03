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"Удаление Зинченко – закономерное", – экс-арбитр ФИФА прокомментировал красную карточку украинца

13:45 93 Читати українською
"Удаление Зинченко – закономерное", – экс-арбитр ФИФА прокомментировал красную карточку украинца
Александр Зинченко, Майк Дин и Кевин де Брюйне / Sky Sports

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар считает, что Майк Дин, который обслуживал матч Тоттенхэм – Манчестер Сити, оправдано удалил с поля защитника "горожан" Александра Зинченко.

63’ Стевен Бергвейн
71’ Сон Хын Мин
 
Александр Зинченко 61’
61’ Александр Зинченко
63’ Стевен Бергвейн
71’ Сон Хын Мин

"О первой карточке Зинченко не упоминаем, она была очевидной. А перед тем, как Александр получил вторую, Манчестер Сити разыгрывал угловой. Разыграл неудачно, Харри Винкс мяч перехватил и протянул его к центральной линии. И протолкнул дальше, но там уже Зинченко встретил его своим плечом, завалив на газон. Если бы Винкс силовую борьбу не проиграл, то двое игроков Тоттенхэма выходили бы на одного защитника Манчестер Сити. Это срыв опасной атаки.

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Прав ли был арбитр, останавливая игру и показывая Зинченко вторую желтую карточку? Если смотреть только на борьбу двух футболистов, то я бы не сказал, что контакт Зинченко относительно Винкса был неправомерным. Но я хочу обратить ваше внимание вот на что: восьмой номер Тоттенхэма протолкнул мяч до того, как Зинченко вступил с ним в контакт. И когда этот контакт состоялся, мяч не был на игровом расстоянии от футболистов. Вот это важно. В правилах записано четко: если мяч находится не на игровом расстояния, то даже правомерный толчок трактуется, как нарушение правил. Но за это не назначают штрафной удар, как расценил Майкл Дин, а свободный удар. И без карточки здесь не обойтись. Поэтому удаление Зинченко закономерное", – цитирует Ступара UA-Футбол.

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Напомним, в выездном матче против "шпор" украинец получил две желтые карточки и покинул поле на 61 минуте. Тоттенхэм мгновенно воспользовался численным преимуществом и на 63 минуте открыл счет, а на 71-й установил окончательный результат. Для Зинченко это удаление стало первым в карьере.

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Арбитры Мирослав Ступар Мирослав Ступар Англия Александр Зинченко Александр Зинченко Тоттенхэм - Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити
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