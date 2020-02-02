Гвардіола: Вилучення Зінченка стало ключовим у нашій поразці від Тоттенхема

Головний тренер Манчестер Сіті підсумував виступ своєї команди у матчі 25 туру АПЛ проти Тоттенхема (0:2).

"Ми грали добре, але зрештою програли. Це сталося знову. Вони завдали двох ударів і забили двічі. У мене немає багато слів про цей матч. Ми повинні це прийняти та проаналізувати. Це непросто, але ми дійсно виступили добре, чесно.

Фатальне вилучення Зінченка у відеоогляді матчу Тоттенхем – Манчестер Сіті – 2:0

Як я можу критикувати хлопців після такої гри? Було б неймовірною помилкою сказати, що вони погані. Ми створили шанси і дозволили супернику небагато. Декілька разів у цьому сезоні таке траплялося. Вилучення стало ключовим моментом. Ми говорили хлопцям, що у другому таймі варто бути обережним, у нас вже є жовті картки, а гра дуже швидка. У нас було все добре, допоки Зінченка не вилучили", – цитує Гвардіолу ВВС.

Нагадаємо, Тоттенхем забив два свої м'ячі відразу після другої жовтої картки українця, до цього перевагою володів Манчестер Сіті.

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