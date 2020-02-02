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Гвардіола: Вилучення Зінченка стало ключовим у нашій поразці від Тоттенхема

21:52 2631 Читать на русском
Гвардіола: Вилучення Зінченка стало ключовим у нашій поразці від Тоттенхема
Олександр Зінченко / Getty Images

Головний тренер Манчестер Сіті підсумував виступ своєї команди у матчі 25 туру АПЛ проти Тоттенхема (0:2).

63’ Стевен Бергвейн
71’ Сон Хин Мін
 
Олександр Зінченко 61’
61’ Олександр Зінченко
63’ Стевен Бергвейн
71’ Сон Хин Мін

"Ми грали добре, але зрештою програли. Це сталося знову. Вони завдали двох ударів і забили двічі. У мене немає багато слів про цей матч. Ми повинні це прийняти та проаналізувати. Це непросто, але ми дійсно виступили добре, чесно.

Фатальне вилучення Зінченка у відеоогляді матчу Тоттенхем – Манчестер Сіті – 2:0

Як я можу критикувати хлопців після такої гри? Було б неймовірною помилкою сказати, що вони погані. Ми створили шанси і дозволили супернику небагато. Декілька разів у цьому сезоні таке траплялося. Вилучення стало ключовим моментом. Ми говорили хлопцям, що у другому таймі варто бути обережним, у нас вже є жовті картки, а гра дуже швидка. У нас було все добре, допоки Зінченка не вилучили", – цитує Гвардіолу ВВС.

Нагадаємо, Тоттенхем забив два свої м'ячі відразу після другої жовтої картки українця, до цього перевагою володів Манчестер Сіті.

Зінченко жахливо підвів Ман Сіті – вилучення українця призвело до поразки від Тоттенхема

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Англія Тоттенхем - Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко Українці за кордоном Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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