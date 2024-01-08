Алан Ауссі продовжить кар'єру в румунському ЧФР Клуж, з якого нещодавно пішов Євген Коноплянка.

Український захисник Алан Ауссі у статусі вільного агента приєднався до ЧФР Клуж, повідомляє офіційний сайт румунського клубу.

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Про умови та терміни контракту між сторонами не повідомляється.

Нагадаємо, Ауссі вистав за юнацькі команди Шахтаря та Динамо. У системі "біло-синіх" перебував з 2018 року, однак не провів за головну команду жодного матчу. Кияни постійно віддавали його в оренди – чеський Слован Ліберец, білоруський Торпедо-БелАЗ, Верес, вірменський Пюнік. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Алан тренувався з дортмундською Борусією, проте контракту не отримав.

Останнім клубом 22-річного оборонця була іспанська Понферрадіна, до якої він приєднався влітку 2023-го. Transfermarkt оцінює його у 125 тисяч доларів.

До слова, нещодавно ЧФР Клуж, який нині йде у турнірній таблиці чемпіонату Румунії на другій сходинці, зі скандалом покинув Євген Коноплянка.

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