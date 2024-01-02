2024-й буде багатим на події, як у клубному футболі, так і на рівні збірних. "Футбол 24" виділяє все найцікавіше в наступному році.

Євро-2024 і збірна України

Головною футбольною подією року стане чемпіонат Європи, який відбудеться з 14 червня по 14 липня в Німеччині. Бундестім спробує не осоромитися на домашньому турнірі після кількох років кризи, а відповідальним за відродження команди призначили Юліана Нагельсманна. Першим фаворитом на титул вважається Англія, за яку грають два претенденти на наступний "Золотий м'яч" – Джуд Беллінгем і Харрі Кейн.

Україна ще не вийшла на Євро-2024. У березневих матчах плей-офф потрібно обіграти Боснію та Герцеговину, після чого Ізраїль чи Ісландію. Виконавши ці завдання, команда Реброва потрапить у досить приємну групу з Бельгією, Словаччиною та Румунією. Збірна дає баланс хорошої гри, емоційних камбеків і вистражданих результатів з топами, тому матчі очікуються з нетерпінням.

Футбол за межами Європи

2024-й готує ще три континентальні турніри. Найцікавішим з них, безумовно, буде Копа Амеріка. Тим більше, що цього разу все не обмежиться Південною Америкою. На турнір кваліфікувалися Мексика, Панама та Ямайка, а США взагалі приймуть Кубок Америки на великих стадіонах в рамках репетиції перед ЧС-2026. Чергова можливість засяяти зі збірною для Мессі (фінал як на замовлення в Маямі!).

Втім, є один великий мінус: Копа Амеріка відбудеться одночасно з Євро (20 червня – 14 липня). Фінал геніальним рішенням призначений на той самий день, тільки на кілька годин пізніше.

Вже на початку року визначаться чемпіони Африки та Азії. Обидва турніри непристойно роздуті до 24 команд, але з чвертьфіналів будуть пристойні матчі. КАН пройде з 13 січня по 11 лютого в Кот-д'Івуарі. Салах з Єгиптом, Онана з Камеруном, Кудус з Ганою, Хакімі з Марокко та Боніфейс з Нігерією готові відібрати титул в зіркового Сенегалу на чолі з Мане.

Кубок Азії-2023 віддали Катару, а потім за прикладом ЧС-2022 перенесли на зиму, ще й на наступний рік (12 січня – 10 лютого). Тут на порядок менше відомих імен, але Японія з Кубо та Мітомою і Південна Корея з Кімом і Соном варті уваги. Не забуваємо про Роберто Манчіні, який кинув збірну Італії заради Саудівської Аравії. Проти нього аж 7 балканських тренерів від Лівану до Таджикистану.

Україна на Олімпійських іграх

Україна вперше в історії кваліфікувалася на футбольну Олімпіаду. Такий успіх був можливий завдяки півфіналу молодіжного Євро. Руслан Ротань повезе команду на ОІ-2024 у Францію. Старт відразу після Євро – 24 липня. Чекаємо сильну команду з Мудриком, Судаковим, Трубіним, Ванатом, Бражком, Сіканом і трьома обраними старшими зірками, серед яких може опинитися Ярмоленко чи кум тренера Коноплянка.

Оновлення УАФ

Українська асоціація футболу остаточно дискредитувала себе бездіяльним окозамилюванням під час повномасштабної війни, але керівництво категорично відмовилося визнати будь-які помилки. Зрештою Андрій Павелко отримав підозру щодо розкрадання коштів під час будівництва футбольних полів і опинився у СІЗО.

Незабаром відбудеться позачерговий конгрес на якому оберуть нового президента УАФ. Єдиний кандидат – Андрій Шевченко. На легенду покладено величезні надії, перед ним постануть дуже складні завдання з очищення та реформації роботи УАФ. Сподіваємося, що Шевченко зможе залучити ефективних менеджерів та ініціювати корисні зміни в нашому футболі.

Трансфери українців на підвищення

Наші збірники здебільшого круто провели попередній рік в елітних лігах. Циганков ще з тієї зими успішно грає за Жирону. І якщо Віктор деколи залишається в тіні через пошкодження та дива Савіо, то зірка Довбика сяє дедалі сильніше. Артем за пів року в Каталонії забив 11 голів і віддав 4 асисти. Результативність краща, ніж в Лєвандовскі, а Жирона ділить перше місце з Реалом. Довбика хочуть гранди з різних чемпіонатів. Літній трансфер виглядає невідворотним.

Миколенко вийшов на височенний рівень під керівництвом Шона Дайча. За грою один в один Віталія справедливо називають одним з найкращих крайніх захисників АПЛ. Напливу пропозицій заважає функціонал Миколенка в Евертоні, який буде корисним далеко не кожному топ-клубу. Зміна прописки стане більш реальною в разі вильоту оштрафованого Евертона з АПЛ.

А от Забарному буде простіше перенести свій рівень в елітну команду. У Борнмуті вчать сучасного футболу, а Ілля грає в основі з першої до останньої хвилини кожен матч. Він прокачує вміння читати гру та може розвивати свій перший пас. Ще трішки прогресу – і відкриється шлях на гору.

Найочікуваніший трансфер року з УПЛ – Георгій Судаков. 21-річний хавбек став лідером Шахтаря та показав себе на рівні Ліги чемпіонів, забиваючи Барселоні. У пресі маса чуток про Ювентус, де креатив Судакова був би фантастичним доповненням у центр поля.

Свіжі враження у Європі

2024 рік може подарувати щось абсолютно нове. Наприклад, Мбаппе за межами Франції. Кіліану вже 25, епоха Мессі відходить – з'являється реальний шанс стати головним футболістом світу. Але для цього потрібні нові виклики та серйозніший рівень чемпіонату за всієї поваги до Ліги 1. Холанд вже взяв требл з Сіті, а Беллінгем обходить Мбаппе на повороті, створюючи магію в Мадриді. Якою буде відповідь Кіліана? У нього влітку завершується контракт з ПСЖ – продовження угоди стане злочином у теплій ванні.

Німеччина 11 років не бачила нового чемпіона. Минулого сезону Борусія не скористалася слабкістю Баварії та випустила титул з рук. Заради правди, Дортмунд показував радше чемпіонське везіння, ніж чемпіонську гру. Інша справа – нинішній Байєр. Хабі Алонсо побудував машину, від якої неможливо відірватися глядачу та (майже) неможливо відскочити супернику. Ефектно та ефективно. Леверкузен за пів сезону не програв жодного матчу, лише тричі втратив очки та везе Баварії 4 бали (зігравши на матч більше).

Новий формат єврокубків

З сезону-2024/25 єврокубки втратять звичний вигляд. Без поділу на групи, вісім матчів основної сітки замість шести, загальна таблиця. Чи виглядає новий формат досконалим? Аж ніяк. Але цікаво побачити, що з цього вийде.

Українським командам складно пробитися в групу Ліги чемпіонів (хоча Шахтар у разі чемпіонства має непогані шанси), але Ліга Європи та Ліга конференцій доступна, і там готують аналогічні правила. Як грати в січні, коли чемпіонат на паузі?