Алан Аусси продолжит карьеру в румынском ЧФР Клуж, из которого недавно ушел Евгений Коноплянка.

Украинский защитник Алан Аусси в статусе свободного агента присоединился к ЧФР Клуж, сообщает официальный сайт румынского клуба.

Экс-форвард Динамо официально перешел в клуб Второй лиги – ранее он выступал за любителей

Об условиях и сроках контракта между сторонами не сообщается.

Напомним, Аусси выступал за юношеские команды Шахтера и Динамо. В системе "бело-синих" находился с 2018 года, однако не провел за главную команду ни одного матча. Киевляне постоянно отдавали его в аренды – чешский Слован Либерец, белорусский Торпедо-БелАЗ, Верес, армянский Пюник. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Алан тренировался с дортмундской Боруссией, однако контракта не получил.

Последним клубом 22-летнего защитника была испанская Понферрадина, к которой он присоединился летом 2023-го. Transfermarkt оценивает его в 125 тысяч долларов.

К слову, недавно ЧФР Клуж, который сейчас идет в турнирной таблице чемпионата Румынии на второй строчке, со скандалом покинул Евгений Коноплянка.

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