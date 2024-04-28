Метц вдома програв Ліллю (1:2), за який відзначився Ісмаїлі. Звіт про матч Ліги 1 читайте на "Футбол 24".

Франція. Ліга 1, 31 тур

Метц – Лілль – 1:2

Голи: Мікаутадзе, 23 (пен) – Ісмаїлі, 32, Язиджи, 44

Паулу Фонсека в останні тижні змушений відбиватися від питань про своє майбутнє. Контракт з Ліллем завершується влітку, тому тренера активно сватають в імениті клуби. Як повідомляє авторитетне видання L'Equipe, Фонсека – фаворит на тренерське крісло Марселя. Португалець розглядається фахівцем, який зможе перезапустити кризову команду.

Фонсека помстився Марселю за Шахтар – автогол Ісмаїлі не завадив Ліллю піднятися в зону ЛЧ

Foot Mercato пише про інтерес Вест Хема до колишнього наставника Шахтаря, але на горизонті є великий бренд. На Фонсеку претендує Мілан, де поки що не визначилися, хто замінить Стефано Піолі. Паулу відмовляється коментувати чутки: "Я спокійний і сконцентрований на останніх матчах сезону. Моє майбутнє зараз не на першому місці. Я ще не прийняв рішення. Значно важливіша зараз доля Лілля".

Лілль сьогодні здобув важливу перемогу та піднявся в топ-3 турнірної таблиці. "Доги" випередили Брест на два очки, а від Ніцци відірвалися на сім балів. Таким чином Паулу Фонсека покращив шанси команди на вихід у Лігу чемпіонів.

Лілль не без проблем обіграв Метц на виїзді. Гості пропустили першими, коли Стефані Фраппар призначила пенальті – м'яч влучив у руку Бенталебу. Лілль зумів швидко відігратися. Героєм епізоду став колишній латераль Шахтаря. Ісмаїлі організував і завершив шикарну комбінацію, прибігши з флангу через центр у чужий штрафний майданчик. Перед перервою Язиджи забив переможний гол.