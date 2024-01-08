Український форвард Адерінсола Есеола продовжить кар'єру в ЮКСА, повідомляє прес-служба "християн".

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32-річний бомбардир підписав з новачком Другої ліги контракт терміном на 1,5 року. За клуб з Київщини Адерінсола виступатиме під 11-м номером.

Нагадаємо, Есеола – вихованець київського ЦСКА. Встиг пограти за Динамо, Арсенал, Десну, Олександрію, кропивницьку Зірку, Ворсклу та Львів. За кордоном виступав у 4-х командах чемпіонату Індії, казахських Кайраті та Акжайику і болгарському Хебирі. Весняну частину минулого сезону Адерінсола провів у Львові, який після завершення змагань припинив існування. Із серпня грав за аматорський Штурм з Іванкова (12 матчів у трьох турнірах – чемпіонат та Кубок України серед аматорів плюс Відкритий чемпіонат Київської області, голами не відзначався).

Раніше до табору ЮКСА перейшов ще один наддосвідчений гравець – екс-захисник Динамо і збірної України Євген Селін.

До слова, на зимову паузу підопічні Миколи Цимбала пішли на другій сходинці турнірної таблиці Другої ліги, набравши 40 очок.

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