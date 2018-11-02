"Відповідь на перше звернення не була підготовлена, щоб не вплинути на Вашу психіку", – КДК ФФУ відповів на лист Кадара

Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ (КДК) надіслав відповідь на звернення захисника Динамо Томаша Кадара щодо його дискваліфікації.

"Ви (звертаються до Кадара. – прим. Футбол 24) стверджуєте, що рішення КДК, прийняте 23 жовтня 2018 року, серйозно вплинуло на Вашу психіку і завадило сфокусуватися на матчі Ліги Європи з ФК Ренн. Відповідно, відповідь на Ваш перший лист не була відразу підготовлена тільки з однієї причини – щоб не вплинути на Вас і ФК Динамо перед матчем Кубка України з ФК Минай.

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Приймаючи рішення проти Вас, КДК взяв до уваги всі пом'якшувальні обставини та вирішив, відповідно до статті 27 Дисциплінарного кодексу, зменшити покарання в два рази: до найнижчого ліміту – 3 (трьох матчів).

Ця ж норма була застосована стосовно гравця Шахтаря Ісмаїлі, якого Ви згадали у своїх листах", – йдеться у листі КДК ФФУ.

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