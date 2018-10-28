Кадар до КДК ФФУ: Потрібно розрізняти "плювок у бік арбітра" і "плювок в арбітра"

Захисник Динамо Тамаш Кадар опублікував у своєму Instagram лист-звернення до КДК ФФУ.

"У четвер, 23 жовтня, КДК виніс на мою адресу вердикт про триматчеву дискваліфікацію за "плювок в бік офіційної особи/представника". Мені було дуже прикро і дивно, що ніхто не вважав за потрібне заслухати мою точку зору з приводу того, що сталося.

Смію стверджувати, що за свою досить тривалу і різноманітну професійну кар'єру я завжди прагнув відповідати високим ідеалам спорту і не допускати жодних проявів неспортивної поведінки. Мої виступи в Україні підтверджують це. Так і в даному епізоді мова йде виключно про прояв фізіологічної функції організму, але ніяк не про зловмисний і демонстративний вчинок, що має на меті образити арбітра.

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На мій погляд, слід розрізняти ситуації "плювок в бік арбітра" і "плювок в арбітра". В даному випадку між мною і арбітром була відстань в кілька метрів, до того ж арбітр віддалявся. Вважаю, що говорити про навмисний і тим більше прицільний плювок в даному випадку недоречно.

Готовий разом з членами КДК переглянути запис будь-якого футбольного поєдинку і вказати на моменти звичайного, неприцільно слиновиділення, які досить часто потрапляють в телетрансляції і технічні відеозаписи.

Залишаються певні сумніви щодо створеного протягом даного сезону прецеденту. Коли моєму колезі, гравцю Шахтаря Ісмаїлі, було поставлено в провину "агресивна поведінка під час гри", то при винесенні йому дискваліфікації нижче нижньої межі (2 матчі, в той час як зазначеним документом передбачено 3 матчі і більше) було враховано дуже футбольний і дуже, на мій погляд, правильний фактор – бажання, щоб найсильніші команди країни підходили до очних поєдинків в найсильніших складах.

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На жаль, ця похвальна логіка не була застосована в моєму випадку, більш того, мій клуб був позбавлений права апеляції.

Звертаюся до шановних членів КДК з проханням розглянути можливість все-таки запросити мене до себе на засідання, заслухати мою точку зору про дану ситуацію і, при наявності доброї на те волі, переглянути своє рішення про дискваліфікацію і її тривалості.

Користуючись нагодою, хочу принести вибачення одному з найдосвідченіших арбітрів України Анатолію Абдулі і запевнити його, що не мав ні найменшого наміру образити або якимось чином зачепити його", – передає слова звернення Кадара Тribuna.com.