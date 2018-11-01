"Чому мене не покарали як Ісмаїлі?": Кадар написав відкритого листа ФФУ

Захисник Динамо Тамаш Кадар, дискваліфікований на 3 матчі, написав відкритого листа ФФУ з проханням пояснити, чому до нього не можуть застосувати тих самих санкцій, як до його колеги з Шахтаря Ісмаїлі.

"Я буду дуже коротким. Я дійсно вірив у те, що в знак поваги до мене як до представника футбольної спільноти, ви знайдете час мені відповісти. Ваш щільний графік, схоже, не дозволив цього зробити. Проте, це впливає на мою надію, що в врешті-решт справедливість буде понад усе під час вашої наступної зустрічі.

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Я відважусь повторити, що я маю на увазі. Я був дискваліфікований на 3 матчі за сумнівну помилку, попри це я був готовий отримати покарання. Щоправда, з однією деталлю – згідно з вашими принципами, а саме Контрольно-дисциплінарного комітету, який представляє президент Шумілов.

Найсильніші клуби України, Динамо та Шахтар, мають грати очну зустріч у найсильніших складах. Такий принцип був застосований відносно мого колеги з Шахтаря Ісмаїлі, який отримав 2 матчі дискваліфікації замість 3 за статею "агресивна поведінка" – з єдиної причини, що у нього матч з Динамо. Зараз у мене матч із Шахтарем. І я не бачу жодних причин, чому моє покарання повинно базуватись на іншому підгрунті і права гравців одного клубу відрізняються від прав гравців іншого. З повагою та надією", – написав Кадар.

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