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Кадар та Кайоде дискваліфіковані КДК ФФУ на 3 матчі – вони не зіграють у Класичному

25 жовтня 13:38 1365 Читать на русском
Кадар та Кайоде дискваліфіковані КДК ФФУ на 3 матчі – вони не зіграють у Класичному
Тамаш Кадар / фото: Футбол 24

Захисник Динамо Тамаш Кадар та нападник Шахтаря Оларенваджу Кайоде не зможуть допомогти своїм командам у 3 наступних матчах.

Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ виніс рішення щодо епізоду у матчі 12 туру УПЛ між Ворсклою та Динамо: захисника Динамо Тамаша Кадара дискваліфікували на 3 матчі чемпіонату України.

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Дискваліфікацію з аналогічним терміном отримав і нападник Шахтаря Оларенваджу Кайоде, який побачив перед собою пряму червону картку у матчі проти Десни, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

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Зауважимо, що обидва пропустять матч 14 туру УПЛ між Шахтарем та Динамо, який відбудеться третього листопада.

Україна14 тур

Шахтар - Динамо: Субота 03 листопада 2018

Шахтар
до матчу
5
дн
:
17
год
:
53
хв
Динамо
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