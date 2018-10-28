Кадар та Кайоде дискваліфіковані КДК ФФУ на 3 матчі – вони не зіграють у Класичному

Захисник Динамо Тамаш Кадар та нападник Шахтаря Оларенваджу Кайоде не зможуть допомогти своїм командам у 3 наступних матчах.

Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ виніс рішення щодо епізоду у матчі 12 туру УПЛ між Ворсклою та Динамо: захисника Динамо Тамаша Кадара дискваліфікували на 3 матчі чемпіонату України.

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Дискваліфікацію з аналогічним терміном отримав і нападник Шахтаря Оларенваджу Кайоде, який побачив перед собою пряму червону картку у матчі проти Десни, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

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Зауважимо, що обидва пропустять матч 14 туру УПЛ між Шахтарем та Динамо, який відбудеться третього листопада.