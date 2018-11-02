"Ответ на первое обращение не было подготовлено, чтобы не повлиять на Вашу психику", – КДК ФФУ ответил на письмо Кадара

Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ (КДК) прислал ответ на обращение защитника Динамо Томаша Кадара по его дисквалификации.

"Вы (обращаются к Кадару. – прим. Футбол 24) утверждаете, что решение КДК, принятое 23 октября 2018, серьезно повлияло на Вашу психику и помешало сфокусироваться на матче Лиги Европы с ФК Ренн. Соответственно, ответ на Ваше первое письмо не было сразу подготовлено ​​только по одной причине – чтобы не повлиять на Вас и ФК Динамо перед матчем Кубка Украины с ФК Минай.

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Принимая решение против Вас, КДК принял во внимание все смягчающие обстоятельства и решил, в соответствии со статьей 27 Дисциплинарного кодекса, уменьшить наказание в два раза: до самого низкого лимита – 3 (трех матчей).

Эта же норма была применена в отношении игрока Шахтера Исмаили, которого Вы упомянули в своих письмах", – говорится в письме КДК ФФУ.

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