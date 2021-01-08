Неминучий тріумф Лапорти

Вибори президента Барселони відбудуться вже 24 січня. За два тижні до "Дня Х" Mundo Deportivo ініціювало велике соціологічне опитування серед "сосіос", проведене компанією Time Consultants. Деякі результати вражають, але інтрига давно померла. Жоан Лапорта, який керував каталонським грандом з 2003-го по 2009-й, випереджає усіх конкурентів з приголомшливою перевагою.

Одіозний 58-річний бізнесмен отримав би підтримку більше половини виборців (52,3%), якби голосування проходило прямо зараз. Ностальгія за славетною епохою, коли "блаугранас" підкорювали Європу разом з Роналдінью, не залишає шансів зокрема амбіційному Віктору Фонту. Останній гарантує повернення Хаві (спочатку – у ролі генерального менеджера, згодом – тренера), проте харизма Лапорти змітає геть усе на своєму шляху.

Лапорта вивісив велетенський передвиборчий плакат на фоні домівки Реала – тролінг дня

Фонт і його платформа "Sí al futur" фінішували б другими з катастрофічним відставанням (13,2%). Скандальний представник хунти Бартомеу Емілі Русо (3,2%), Агусті Бенедіто (2,7%), Хаві Вілажоана (2,7 %), Тоні Фрейкса (2,3%) і Жорді Фарре (1,4%) взагалі не вражають електорат. Ні безкоштовні тату, ні смачненька піца від найкращого кухаря світу – уболівальники мріють про нову переможну еру, і їх не обведеш навколо пальця дешевим маркетингом. Слід зазначити, що з 220-ти опитаних "сосіос" 17,2% наразі не визначились, а ще 3,6% – не мають наміру йти на вибори.

Майбутнє Мессі викликає розкол

Контракт аргентинської зірки завершується через 6 місяців, тому перемовини з Лео ляжуть на плечі новоспеченого президента. Попри те що 33-річний форвард все ще схиляється до відходу Лапорта запевняє, що зможе переконати Мессі залишитись. Та чи хочуть цього "сосіос"? Точно не за будь-яку ціну в період пандемії, що провокує грандіозні фінансові збитки. Ситуація найкращого гравця в історії Барси трохи нагадує конфлікт Рамос-Мадрид. Від любові до ненависті – всього один рок. Зараз Лео не може похвалитись колишньою любов'ю і підтримкою "інчади". Втрачену довіру доведеться відвойовувати, якщо він цього забажає, звісно ж.

Це питання фактично розділяє виборців каталонського клубу навпіл. 52,2% респондентів вважають, що за примхливого аргентинця варто боротись, але є нюанси. 37,7% – готові зберегти Лео, якщо той погодиться на суттєве зниження зарплати, і лише 14,5% – за те, щоб він залишався привілейованим. Інша частина, близько 47% "cосіос", не поворушила б і пальцем заради 6-разового володаря "Золотого м'яча" через зловісний бурофакс. Мовляв, якщо хоче, нехай забирається під три чорти. Зрештою чимало противників Мессі аргументують свою позицію перебудовою складу з можливим трансферами а-ля Мбаппе або Холанд.

Неймар – персона нон ґрата

Прихильники Барси, схоже, ніколи не пробачать бразильцеві скандальний демарш влітку 2017-го. Половина опитаних "cосіос" (50,5%) навіть слухати не хоче про повернення Неймара на Камп Ноу, 24,5% – більше проти, але якщо угода буде фінансово вигідною, треба домовлятися. 17,7% – підписали б його на безкоштовних умовах, і лише 5,5% – "за будь-яку ціну".

Цікаво, що виборці Бенедіто (66,7%), Фонта (55,2%) та Лапорти (50,4%) найбільш рішуче виступають проти трансферу опальної зірки ПСЖ. Курйозно й те, що камбек Неймара "заводить" передусім вікову категорію 50-64 роки. Молодші "сосіос" називають його зрадником, який не заслуговує на другий шанс попри бажання Мессі чи ще когось. Додамо, що той же Лапорта, швидше за все, кине усі сили на підписання Холанда. Агента норвежця – Міно Райолу – і фаворита електоральних перегонів пов'язує давня дружба.

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