Неизбежный триумф Лапорты

Выборы президента Барселоны состоятся уже 24 января. За две недели до "Дня Х" Mundo Deportivo инициировало большой социологический опрос среди "сосиос", проведенный компанией Time Consultants. Некоторые результаты впечатляют, но интрига давно умерла. Жоан Лапорта, который руководил каталонским грандом с 2003-го по 2009-й, опережает всех конкурентов с потрясающей преимуществом.

Одиозный 58-летний бизнесмен получил бы поддержку более половины избирателей (52,3%), если бы голосование проходило прямо сейчас. Ностальгия за победной эпохой, когда "блаугранас" покоряли Европу вместе с Роналдиньо, не оставляет шансов в частности амбициозному Виктору Фонту. Последний гарантирует возвращение Хави (сначала – в качестве генерального менеджера, потом – тренера), однако харизма Лапорты сметает все на своем пути.

Лапорта вывесил огромный предвыборный плакат на фоне стадиона Реала – троллинг дня

Фонт и его платформа "Sí al futur" финишировали бы вторыми с катастрофическим отставанием (13,2%). Скандальный представитель хунты Бартомеу Эмили Руссо (3,2%), Августо Бенедито (2,7%), Хави Вилажоана (2,7%), Тони Фрейкса (2,3%) и Жорди Фарре (1,4%) вообще не впечатляют электорат. Ни бесплатные тату, ни вкусненькая пицца от лучшего повара мира – болельщики мечтают о новой победной эре, и их не провести вокруг пальца дешевым маркетингом. Следует отметить, что из 220-ти опрошенных "сосиос" 17,2% пока не определились, а еще 3,6% – не намерены идти на выборы.

Будущее Месси вызывает раскол

Контракт аргентинской звезды завершается через 6 месяцев, поэтому переговоры с Лео лягут на плечи новоиспеченного президента. Несмотря на то что 33-летний форвард все еще склоняется к уходу Лапорта уверяет, что сможет убедить Месси остаться. Но хотят ли этого "сосиос"? Точно не любой ценой в период пандемии, что провоцирует грандиозные финансовые убытки. Ситуация лучшего игрока в истории Барсы немного напоминает конфликт Рамос-Мадрид. От любви до ненависти – всего один рок. Сейчас Лео не может похвастаться прежней любовью и поддержкой "инчады". Утраченное доверие придется отвоевывать, если он этого пожелает, конечно же.

Этот вопрос фактически разделяет избирателей каталонского клуба пополам. 52,2% респондентов считают, что за капризного аргентинца стоит бороться, но есть нюансы. 37,7% – готовы сохранить Лео, если тот согласится на существенное снижение зарплаты, и только 14,5% – за то, чтобы он оставался привилегированным. Другая часть, около 47% "cосиос", не пошевелила бы и пальцем ради 6-кратного обладателя "Золотого мяча" из-за зловещего бурофакса. Мол, если хочет, пусть убирается ко всем чертям. В конце концов немало противников Месси аргументируют свою позицию перестройкой состава с возможным трансферами а-ля Мбаппе или Холланд.

Неймар – персона нон грата

Поклонники Барсы, похоже, никогда не простят бразильцу скандальный демарш летом 2017 года. Половина опрошенных "cосиос" (50,5%) даже слушать не хотят о возвращении Неймара на Камп Ноу, 24,5% – больше против, но если соглашение будет финансово выгодным, надо договариваться. 17,7% – подписали бы его на бесплатных условиях, и только 5,5% – "любой ценой".

Интересно, что избиратели Бенедито (66,7%), Фонта (55,2%) и Лапорты (50,4%) наиболее решительно выступают против трансфера опальной звезды ПСЖ. Курьезно и то, что камбэк Неймара "заводит" прежде возрастную категорию 50-64 года. Младшие "сосиос" называют его предателем, который не заслуживает второго шанса несмотря на желание Месси или еще кого-то. Добавим, что то же Лапорта, скорее всего, бросит все силы на подписание Холланда. Агента норвежца – Мино Райолу – и фаворита электоральной гонки связывает давняя дружба.

Барселона обирає президента: топ-5 кандидатів з великим фаворитом – Райола, Холанд, Неймар і ляпас для Хаві