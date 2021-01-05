Майбутнє Серхіо Рамоса знову виявилось предметом жорстких дискусій у мадридському Реалі. Багаторічний капітан "бланкос" відмовляється продовжувати співпрацю на умовах Флорентіно Переса за 6 місяців до завершення контракту. Ба більше, з 1 січня 2021 року ситуація стала критичною, адже Рамос має законне право вести перемовини з іншими клубами. Раніше було кілька аналогічних випадків, зокрема міфічна пропозиція з Китаю у 2019-му, проте цього разу все зайшло надто далеко.

Рамос жорстко шантажує Реал: У ПСЖ сказали, що збираються збудувати чудову команду зі мною та Мессі

Причина розбіжностей – банальна. На перший план вийшло фінансове питання. 34-річна зірка вимагає, щонайменше, збереження нинішнього окладу (14 млн євро) попри колосальні збитки Мадрида, спричинені пандемією. Флорентіно ж, прогнозовано, не зраджує власним принципам – в колективній угоді з першою командою щодо зниження зарплат (-10%) не буде жодних винятків. Ще один камінь спотикання – терміни. Президент пропонує рухатись "step by step" (+1 рік до контракту), тоді як Серхіо намагається перестрахуватись і просить ще 2 сезони.

Багато хто порівнює "справу Рамоса" з відходом Кріштіану Роналду влітку 2018-го. Так, він неодноразово заявляв, що шукає нових викликів, але насправді агенти португальця майже рік билися головою об стіну, вимагаючи в Переса більше грошей. Отримавши відмову, Кріш образився і видав той самий спіч на Олімпійському. Президент не прогнувся тоді, не прогинається й зараз. І втратою чергового лідера його не залякаєш. Мадрид важливіший за інтереси будь-якого гравця, захищається Флорентіно.

Культового кепа цінують – він очолює список найбільших товстосумів клубу після провального Гарета Бейла (17 млн) – попри те що Перес не збирається торгуватись. Мовляв, власну відданість потрібно доводити ще й поза межами футбольного поля. Тим паче, Реал оголосив курс на суттєве омолодження складу, а Рамосу незабаром виповниться 35. Його намагаються зберегти, але не за будь-яку ціну, підкреслює авторитетна Marca. Футболісти мають розуміти, що футбол як бізнес не швидко оговтається від коранавірусу, жертвувати доводиться усім, пояснює ситуацію SR4 наближене до мадридського гранда джерело.

Фактор Девіда Алаби, без п'яти хвилин вільного агента, серйозно ускладнює тривалу дискусію Рамос-Мадрид. Австрієць, який проводить останній сезон у складі мюнхенської Баварії, начебто домовився з "королями" про 4-річний контракт на 40 млн євро. Тобто, один з найкращих захисників Європи переїжджає на скромніших умовах, ніж у підстаркуватого чемпіона світу з 2010-го. Звісно, йому перепаде ще кілька мільйонів комісійних, але ті ж гіганти АПЛ пропонували значно смашніші контракти.

Алаба обирав серцем, пише AS. Свіженький інсайд столичного ЗМІ фактично заганяє Рамоса у глухий кут. Про черговий шантаж не може бути й мови. Мадрид оперативно знайшов йому заміну, пославши знущальний "меседж": ну що, хлопче, поторгуємось далі? Тепер залишається два варіанти – або капітан приймає умови "Фло", або збирає валізи у пошуках кращої долі. ПСЖ з Ман Сіті – традиційно на поул-позишн.

Прощання з легендою схожого калібру вимагає "ратифікації" фанатів. Але й тут Серхіо не знаходить підтримки. Принаймні опитування Marca змусить його сильно замислитись, чи вартувало взагалі розпочинати війну з клубом. 76% із майже 70-ти тисяч респондентів підтримують керівництво, і лише 24% – вважають, що апетити вожака потрібно задовольнити.

Незамінних людей не існує, переконують 75% читачів, у яких вже горять очі через можливий трансфер Алаби. Універсальний солдат Хансі Фліка може зіграти на кількох позиціях в обороні, тому Перес убив би двох зайців одним пострілом. Зізу отримує шикарну заміну для Рамоса і додаткову опцію зліва, де не вражає Менді і дико фейлить Марсело. До слова, останній опинився в "чорному списку" генерального директора клубу Хосе Анхеля Санчес як один з перших кандидатів "на вихід".

Алаба – дуже бажаний, але не єдиний пріоритет "вершкової" частини Мадрида за умови демаршу Рамоса. На п'яти австрійцеві наступає молодий центрбек Вільяреала Пау Торрес, якого давно "веде" знекровлена пандемією Барса. Щоправда, майбутнє 23-річного гравця "Червоної Фурії" не залежить від трансферу зірки Бундесліги. На Бернабеу розглядається можливість підписання обох. Перехід Мілітао визнають жахливою помилкою. Де Лігт, Кунде або Упамекано – слабка втіха для "інчас" чемпіонів Іспанії.

Напередодні Чемпіонату світу 2022 Рамосу потрібно залишатися на радарах Луїса Енріке, тому іспанські фани практично не сумніваються, що він обрав би європейський клуб. ПСЖ – ідеальний варіант, на думку аудиторії Marca. Французький напрямок лідирує з величезним відривом – 56% із 68-ми тисяч опитаних. МЛС (15%) та Ювентус (14%) катастрофічно відстають, а опція Сіті чомусь взагалі не розглядається, хоча Пеп і Рамос під одним дахом – це вибухова суміш. Насамкінець резонансна відповідь на питання, хто повинен продовжити контракт – Рамос чи Мессі. 34% респондентів прогнали б обох. Легенди вже не в моді?

Унікальна жінка-президент кидає виклик "мішкам" Ла Ліги – найбільших талантів проганяють за порушення моральних норм