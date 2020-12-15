Жоан Лапорта не гребує жодними методами для свого успіху на майбутніх виборах президента Барселони.

Одіозний кандидат вирішив потролити Реал, щоб отримати більше симпатій вболівальників "блаугранас", повідомляє Marca.

Мессі був обманутий попереднім керівництвом, він ненавидить, коли хтось інший перемагає в ЛЧ, – Лапорта

Лапорта вивісив велетенський агітаційний плакат зі своїм зображенням і написом "Хочу побачити вас знову". Здавалося б, нічого страшного, але є один нюанс. За 100 метрів від "портрета" Лапорти відбувається реконструкція стадіону Реала, і прихильникам мадридців точно не сподобається таке сусідство. Натомість фанати Барселони оцінять тролінг запеклого ворога.

Нагадаємо, вибори нового президента Барселони заплановані на 24 січня 2021-го. Лапорта вже має досвід успішних перегонів у 2003 та 2006 роках.

Барселона обирає президента: топ-5 кандидатів з великим фаворитом – Райола, Холанд, Неймар і ляпас для Хаві