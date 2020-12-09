Один із кандидатів на посаду президента Барселони Жорді Фарре має специфічні передвиборчі обіцянки для сосіос каталонського клубу.

Ті партнери клубу, які проголосують на виборах президента Барселони за Фарре, можуть розраховувати на безкоштовне татуювання клубного логотипу та піцу від Фабіана Мартіна, найкращого кухаря світу у цій дисципліні, інформує Marca.

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Також кандидат у президенти пообіцяв автоматичне продовження контракту із Ліонелем Мессі 25-го січня у випадку своєї перемоги в голосуванні.

Зазначимо, що вибори президента Барселони відбудуться 24 січня 2021 року. Попередній очільник клубу Жозеп-Марія Бартомеу подав у відставку восени після гучного конфлікту із Ліонелем Мессі.

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