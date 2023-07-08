Червак вийшов на поле в контрольному матчі між Вересом та Металістом 1925 у складі харків'ян.

Зоря з голом динамівця обіграла польський клуб, Верес переміг Металіст 1925, Полісся врятувалось – спаринги клубів УПЛ

Поєдинок розсудила Софія Причина – саме цю арбітриню Вадим штовхнув під час скандальної гри у складі Полісся. За інформацією ТаТоТаке, хавбек подарував дівчині букет квітів і ще раз, цього разу особисто, перепросив. Також зазначається, гравець подав апеляцію в КДК УАФ стосовно тривалості дискваліфікації.

Нагадаємо, наприкінці невдалого матчу з МФК Металург Червак не стримав емоцій та штовхнув арбітриню Софію Причину у спину, за що був вилучений з поля. Пізніше 23-річний футболіст публічно попросив вибачення, але це не врятувало від жорстких санкцій. Полісся розірвало з ним контракт, а згодом грубіяна наздогнала 6-місячна дискваліфікація від КДК УАФ.

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