Київське Динамо зіграло другий спаринг на зборах в Австрії. Андрій Ярмоленко повернувся і одразу забив. Рахунок і огляд матчу Динамо – Вольфсберг читайте на "Футбол 24".

Товариський матч 8 липня 2023

Динамо Київ – Вольфсберг (Австрія) – 8:0

Голи: Лєднєв, 6, Кабаєв, 26, 58, Шепелєв, 47, Беніто, 68, 90, Ярмоленко, 87, Буяльський, 89

Стартовий склад Динамо: Моргун – Малиш, Дячук, Боль, Дубінчак – Яцик, Шапаренко – Рамадані, Лєднєв, Кабаєв – Царенко.

Запасні: Ігнатенко, Попов, Сидорчук, Шепелєв, Андрієвський, Караваєв, Ярмоленко, Тимчик, Буяльський, Біловар, Беніто, Волошин.

Після розгромної перемоги над Динамо Бухарест (4:1) команда Мірчі Луческу зіграла другий спаринг на австрійському зборі. Матч Динамо Київ – Вольфсберг стартував о 18:30. Прямої трансляції гри, як і попереднього поєдинку проти Динамо Бухарест, не було у зв'язку з рішенням тренерського штаб киян.

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Мірча Луческу зробив кілька змін у складі після поєдинку проти румунського Динамо. У старті вийшли Навін Малиш, Максим Дячук, Решат Рамадані та Олександр Яцик. У запасі опинився Андрій Ярмоленко – перша поява капітана збірної України в заявці після повернення в рідний клуб. Окрім Андрія, в запасі були присутні Віталій Буяльський, Олександр Тимчик та Сергій Сидорчук.

Як і в матчі з румунами, Динамо забило швидкий гол. Вже на 6-й хвилині Богдан Лєднєв спрямував м'яч у ворота. Антон Царенко вдало обробив довгий пас, скинувши на вінгера, який обвідним ударом вразив дальній кут.

Богдан ледь не самотужки зробив і другий гол киян. Лєднєв, який, за чутками, не входить у плани Мірчі Луческу, накрутив кількох суперників і віддав на вільного Кабаєва. Удар повз воротаря – 2:0 вже на 26-й хвилині. З таким рахунком перший тайм і завершився.

На старті другої половини гри рахунок став розгромним – відзначився Володимир Шепелєв, який вийшов на заміну. Результативний навіс в активі Олександра Андрієвського. А невдовзі кияни ще раз святкували взяття воріт – Кабаєв за допомогою рикошету оформив дубль, забивши свій третій гол у двох матчах на зборах.

Автором п'ятого м'яча в зустрічі став Беніто. Нігерієць ефектно розвернув суперника і влучно пробив. Щоправда, знову допоміг рикошет. Цього вечора "біло-сині" і так переважали суперника, але їм ще й щастило. Голом відзначився і Ярмоленко, який вийшов на останні хвилини. Андрій після дотепного пасу Буяльського опинився перед кіпером, обіграв його і забив.

Але й це було не все. Буяльський і Беніто двома контрольними нарешті поставили крапку. Обом їм асистував Ярмоленко, який встиг оформити гол і дві результативні передачі. 8:0 – друга розгромна перемога Динамо.

Наступний матч на зборах в Австрії команда Мірчі Луческу зіграє 12 липня. Суперником стане швейцарський Янг Бойз.

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