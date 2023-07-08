Червак вышел на поле в контрольном матче между Вересом и Металлистом 1925 в составе харьковчан.

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Поединок рассудила София Причина – именно этого арбитра Вадим толкнул во время скандальной игры в составе Полесья. По информации ТаТоТаке, хавбек подарил девушке букет цветов и еще раз, на этот раз очно, извинился. Также отмечается, что игрок подал апелляцию в КДК УАФ относительно продолжительности дисквалификации.

Напомним, в конце неудачного матча с МФК Металлург Червак не сдержал эмоций и толкнул арбитра Софию Причину в спину, за что был удален с поля. Позже 23-летний футболист публично извинился, но это не спасло от жестких санкций. Полесье разорвало с ним контракт, а впоследствии грубияна настигла 6-месячная дисквалификация от КДК УАФ.

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