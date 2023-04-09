На останніх хвилинах поєдинку Першої ліги Полісся – МФК Металург Запоріжжя (1:2) трапився інцидент, який зовсім не прикрашає футбол.

На 90-й хвилині матчу за рахунку 1:2 на користь Металурга Артем Козак впав у штрафному майданчику гостей. Рефері Софія Причина пенальті не призначила, що обурило футболістів житомирської команди, які оточили арбітриню, вимагаючи змінити вердикт.

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Особливо активно проти цього рішення протестував захисник Полісся Вадим Червак, який перейшов у житомирську команду влітку 2022-го із празької Спарти. Футболіст настільки був обурений рішенням Софії Причини, що прибіг до неї кількадесят метрів і штовхнув 24-річну арбітриню у спину.

Рефері за себе постояла, показавши Черваку пряму червону картку. Гравці Полісся мали претензії до львів'янки ще раніше, коли вона призначила 11-метровий у їхні ворота. Тоді господарі теж активно висловлювали невдоволення рішенням рефері, однак в тому випадку обмежилося лише неприємними словами.

Нещодавно схожий інцидент трапився у Кубку Англії. У поєдинку Манчестер Юнайтед – Фулхем Мітровіч штовхнув арбітра, за що отримав 8-матчеву дискваліфікацію.

Після гри житомирський клуб виклав відеоогляд матчу у своєму YouTube-каналі, проте дії Вадима Червака до нього чомусь не потрапили.

Нагадаємо, Полісся впевнено виграло осінню частину Першої ліги у Групі А. Команда Юрія Калітвінцева потрапила до чемпіонської групи і є одним із головних претендентів на вихід в УПЛ.

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