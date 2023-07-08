Зоря з голом динамівця обіграла польський клуб, Верес переміг Металіст 1925, Полісся врятувалось – спаринги клубів УПЛ
Кілька українських клубів провели сьогодні товариські поєдинки. Звіт про ігри читайте в цій новині на "Футбол 24".
Контрольні матчі.
Верес – Металіст 1925 – 1:0
Гол: Балан, 11
Сталь Мелець – Зоря – 0:1
Гол: Попов, 49
Рапід Відень – Полісся – 1:1
Голи: Бурґшталлер, 45 – Гітченко, 79
Верес виявився сильнішим за Металіст 1925. Долю зустрічі вирішив Денис Балан, який головою замкнув навіс після розіграшу кутового. Цікава подія відбулась на 64 хвилині – на поле у складі харківського клубу вийшов Вадим Червак, який був відсторонений від футболу на пів року за поштовх арбітрині.
Зоря мінімально перемогла Сталь Мелець. У цій грі також забили лише один м'яч – він в активі Кирила Попова, нападника Динамо, який перебуває в луганському клубі на перегляді. Форвард реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером.
Полісся розійшлось миром з віденським Рапідом. Австрійці повели в рахунку під завісу першого тайму – Бургшталлер ефектно перекинув воротаря. Але Полісся відігралось по перерві – Гітченко у підкаті замкнув подачу зі штрафного.
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