Кілька українських клубів провели сьогодні товариські поєдинки. Звіт про ігри читайте в цій новині на "Футбол 24".

Контрольні матчі.

Верес – Металіст 1925 – 1:0

Гол: Балан, 11

Сталь Мелець – Зоря – 0:1

Гол: Попов, 49

Рапід Відень – Полісся – 1:1

Голи: Бурґшталлер, 45 – Гітченко, 79

Верес виявився сильнішим за Металіст 1925. Долю зустрічі вирішив Денис Балан, який головою замкнув навіс після розіграшу кутового. Цікава подія відбулась на 64 хвилині – на поле у складі харківського клубу вийшов Вадим Червак, який був відсторонений від футболу на пів року за поштовх арбітрині.

Зоря мінімально перемогла Сталь Мелець. У цій грі також забили лише один м'яч – він в активі Кирила Попова, нападника Динамо, який перебуває в луганському клубі на перегляді. Форвард реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером.

Полісся розійшлось миром з віденським Рапідом. Австрійці повели в рахунку під завісу першого тайму – Бургшталлер ефектно перекинув воротаря. Але Полісся відігралось по перерві – Гітченко у підкаті замкнув подачу зі штрафного.

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