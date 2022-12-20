Віаллі знову госпіталізували – легендарний форвард бореться зі смертельною недугою
Стан здоров'я знаменитого фахівця сутєво погіршився.
Колишнього нападника збірної Італії Джанлуку Віаллі було госпіталізовано, повідомляє La Gazzetta dello Sport.
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У 2017 році у екс-форварда Сампдорії, Ювентуса та Челсі діагностували рак підшлункової залози, однак тривале лікування дало результат – лікарі запевнили у перемозі над хворобою. Проте нещодавно недуга повернулась і Джанлука навіть вирішив покинути тренерський штаб Роберто Манчіні, аби зосередитись на боротьбі з раком.
На жаль, стан здоров'я Віаллі настільки погіршився, що його довелося госпіталізувати в лондонську клініку. За інформацією джерела, у столицю Англії вже прилетіла 87-річна мати Віаллі.
Нагадаємо, нещодавно не стало Сініші Міхайловіча – легенда свого часу подолав лейкемію, але згодом хвороба повернулась і побороти її серб вже не зміг.
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