Колишнього нападника збірної Італії Джанлуку Віаллі було госпіталізовано, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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У 2017 році у екс-форварда Сампдорії, Ювентуса та Челсі діагностували рак підшлункової залози, однак тривале лікування дало результат – лікарі запевнили у перемозі над хворобою. Проте нещодавно недуга повернулась і Джанлука навіть вирішив покинути тренерський штаб Роберто Манчіні, аби зосередитись на боротьбі з раком.

На жаль, стан здоров'я Віаллі настільки погіршився, що його довелося госпіталізувати в лондонську клініку. За інформацією джерела, у столицю Англії вже прилетіла 87-річна мати Віаллі.

Нагадаємо, нещодавно не стало Сініші Міхайловіча – легенда свого часу подолав лейкемію, але згодом хвороба повернулась і побороти її серб вже не зміг.

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