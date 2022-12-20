Бывший нападающий сборной Италии Джанлука Виалли был госпитализирован, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Легендарный форвард покинул сборную Италии из-за возвращения смертельной болезни – против Украины он не поможет

В 2017 году у экс-форварда Сампдории, Ювентуса и Челси диагностировали рак поджелудочной железы, однако длительное лечение дало результат – врачи заверили в победе над болезнью. Однако недавно недуг вернулся и Джанлука даже решил покинуть тренерский штаб Роберто Манчини, чтобы сосредоточиться на борьбе с раком.

К сожалению, состояние здоровья Виалли настолько ухудшилось, что его пришлось госпитализировать в лондонскую клинику. По информации источника, в столицу Англии уже прилетела 87-летняя мать Виалли.

Напомним, недавно не стало Синиши Михайловича – легенда в свое время победил лейкемию, но впоследствии болезнь вернулась и побороть ее серб уже не смог.

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