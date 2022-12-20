Виалли снова госпитализировали – легендарный форвард борется со смертельным недугом
Состояние здоровья знаменитого специалиста существенно ухудшилось.
Бывший нападающий сборной Италии Джанлука Виалли был госпитализирован, сообщает La Gazzetta dello Sport.
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В 2017 году у экс-форварда Сампдории, Ювентуса и Челси диагностировали рак поджелудочной железы, однако длительное лечение дало результат – врачи заверили в победе над болезнью. Однако недавно недуг вернулся и Джанлука даже решил покинуть тренерский штаб Роберто Манчини, чтобы сосредоточиться на борьбе с раком.
К сожалению, состояние здоровья Виалли настолько ухудшилось, что его пришлось госпитализировать в лондонскую клинику. По информации источника, в столицу Англии уже прилетела 87-летняя мать Виалли.
Напомним, недавно не стало Синиши Михайловича – легенда в свое время победил лейкемию, но впоследствии болезнь вернулась и побороть ее серб уже не смог.
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