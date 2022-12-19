"Футбол 24" сформував дві збірні турніру: основну з найкращих та альтернативну – з тих, хто не дійшов до півфіналу, але запам'ятався. А ще ми визначили суб'єктивних переможців у кількох номінаціях.

Голкіпер – Домінік Ліваковіч (Хорватія)

Воротар загребського Динамо виграв для Хорватії дві серії пенальті (взяв удар Родріго та три спроби японців), протягнувши збірну в півфінал. Пік прийшовся на 1/4, де хорвати були відверто слабшими за Бразилію, але 11 сейвів Ліваковіча створили сенсацію. Домінік прекрасно читав епізоди, граючи на виходах проти Неймара і Ко.

Войцех Щенсни (Польща): 5,8 сейва за матч, парирувані пенальті від Саудівської Аравії та Мессі, найкращий гравець дуже слабкої команди.

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Правий захисник – Ашраф Хакімі (Марокко)

Один з головних творців африканської сенсації. Хакімі не користувався зірковим статусом у збірній Марокко, а пахав на обох кінцях поля. Ашраф – найкращий на ЧС-2022 за відбираннями (26). Водночас він встигав корисно підключатися до атак. Грандіозний турнір для гравця ПСЖ.

Юссуф Сабалі (Сенегал): чудово провів кожен матч на груповому етапі, чітко реалізуючи плани Алью Сіссе.

Центральний захисник – Йошко Гвардіол (Хорватія)

Так-так, це з нього познущався Мессі в півфіналі. А хто б там зупинив генія? Йошко – ілюстрація сучасного центрбека, який певні захисні недоліки компенсує шикарною роботою з м'ячем. Мундіаль підсвітив всі сильні та слабкі сторони Гвардіола. Він сміливо починав атаки Хорватії та сповна підтвердив свій 100-мільйонний цінник.

Гаррі Суттар (Австралія): вежа, яка зачистила весь другий поверх і допомогла Австралії вийти в плей-офф.

Лівий захисник – Тео Ернандес (Франція)

Розпочинав турнір запасним, але після травми брата увірвався в стартовий склад "Ле Бльо" і створив убивчу зв'язку з Мбаппе. Тео додавав вогню прагматичній команді Дідьє Дешама, хоч і ставав вразливою ціллю для суперників. 11 передач під удар – жоден захисник в Катарі не зрівняється з Ернандесом.

Жорді Альба (Іспанія): слабкі виступи всіх лівих захисників змушують вибрати Альбу, який зразково виконував свої функції у системі Луїса Енріке (от тільки сама система виявилася неефективною).

Опорний півзахисник – Соф'ян Амрабат (Марокко)

Мотор африканської машини. Цемент в бетонній стіні. Можна довго вправлятися в аналогіях щодо ролі Амрабата для збірної Марокко. Фантастична надійність. Він страхував партнерів, вичищаючи все між лініями. У першому матчі плей-офф Соф'ян повністю закрив центр поля для іспанців. Моментами нагадував пікового Каземіро.

Каземіро (Бразилія): сам бразилець теж провів дуже-дуже хороший турнір.

Опорний півзахисник – Енцо Фернандес (Аргентина)

Енцо на ЧС-2022 здивував не лише простих вболівальників, а й тренерський штаб Аргентини. Хавбек Бенфіки розпочинав турнір в запасі, однак після потужного перфомансу проти Мексики (відзначився голом) став основним. Фернандес показав високий рівень тактичної грамотності та вражаючу витривалість.

Ватару Ендо (Японія): лідер сенсаційної Японії, блискуче відіграв проти Німеччини та Хорватії.

Центральний півзахисник – Лука Модріч (Хорватія)

37-річний Модріч виграв для Хорватії другу медаль чемпіонатів світу. Дивовижно, як Лука не падає нижче своїх стандартів, граючи по 100-120 хвилин двічі на тиждень. Всі атаки йдуть через нього. М'яч у Модріча – гарантія надійності та креативу. MVP з тих, про кого не говорять, адже асистів і голів у Катарі катма.

Джуд Беллінгем (Англія): сміливий Джуд розфарбував сіру гру боязливого Саутгейта в яскраві кольори.

Атакувальний півзахисник – Антуан Грізманн (Франція)

Збірна Аргентини працювала на те, щоб Мессі було комфортно і він був найкращим. Грізманн працював на те, щоб його партнерам було комфортно, а збірна Франції була найкращою. 22 створені моменти, 3 результативні передачі та море непомітних переміщень і пасів, які щохвилини допомагали "Ле Бльо" знайти ключ до суперника.

Бруну Фернандеш (Португалія): самотужки обіграв Гану (два асисти) та Уругвай (два голи), тягнув на собі Португалію замість Кріша.

Правий форвард – Ліонель Мессі (Аргентина)

Король.

Коді Гакпо (Нідерланди): світла пляма (3 голи) жахливої збірної Нідерландів.

Лівий форвард – Кіліан Мбаппе (Франція)

Мабуть, також не потрібно зайвих слів. Найкращий бомбардир ЧС-2022 з 8 голами (20 років ніхто стільки не забивав). Мбаппе повністю виправдав свою свободу від захисних дій. У фіналі оформив хет-трик і зробив все від себе залежне. Якщо хтось і заслужив двічі виграти Мундіаль у 23, то це Кіліан.

Ісмаїла Сарр (Сенегал): став міні-Мане для збірної та показав себе в різних сценаріях.

Центральний нападник – Хуліан Альварес (Аргентина)

Хуліан з радістю працював за двох, адже другим був Лео. Пресингував, звільняв зони і при цьому не забував забивати на контрасті з Лаутаро. У символічну збірну потрапив за квотою чемпіонів – до фіналу на цьому місці був Жиру. Втім, Олів'є провалив фінал, а Альварес у вирішальному матчі забив.

Харрі Кейн (Англія): найкращий форвард турніру ізольовано страждав у збірній Англії, але зумів витиснути 2+3, а потім все зіпсував у стилі Бекхема.

Найкращий гравець: Антуан Грізманн (Франція)

Найкращий гол: Рішарлісон (Бразилія – Сербія – 2:0)

Відкриття турніру: Аззедін Унахі (Марокко)

Найкращий тренер: Валід Реграгі (Марокко)

Головне розчарування: збірна Данії

Найкращий матч: Аргентина – Франція – 3:3