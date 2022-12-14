58-річний Джанлука Віаллі через погіршення стану здоров'я змушений покинути свою посаду координатора "Скуадри Адзурри", інформує Calciomercato.

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Екс-форвард Сампдорії, Ювентуса та Челсі знову боротиметься з раком підшлункової залози. Віаллі почув страшний діагноз ще у 2017-му, однак через рік лікарі запевнили у перемозі над хворобою. Легенда прийняв запрошення Роберто Манчіні і став важливою частиною перемоги Італії на Євро-2020. Втім, у грудні 2021-го стало відомо про повернення онкологічних проблем Джанлуки. Італієць хоче повністю сконцентруватися на лікуванні, тому доводиться жертвувати роботою.

Нагадаємо, "Скуадра" провалила плей-офф відбору і пропускає другий чемпіонат світу поспіль. Найближчий збір команди Манчіні запланований на березень під старт відбору Євро-2024, де одним із суперників є Україна.

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