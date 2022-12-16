У п'ятницю, 16 грудня, не стало відомого сербського екс-футболіста та тренера Сініші Міхайловіча, повідомляє прес-служба Фіорентини.

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Напередодні 53-річного фахівця було госпіталізовано – стан Сініші різко почав погіршуватися 10 днів тому. Нагадаємо, 2019 року йому поставили діагноз "лейкемія". Фахівець пройшов лікування, після якого хвороба відступила. Навесні 2022 року у нього стався рецидив. Зазначимо, що весь час він продовжував тренувати.

До слова, Міхайловіч розпочав футбольну кар'єру у югославському клубі Борово у 1986 році. Виступав за Войводину та Црвену Звезду, а в 1992 році перебрався в Італію, де пограв за Рому, Сампдорію, Лаціо та Інтер. Виступав за збірні Югославії та Сербії.

З 2006-го – на тренерській роботі. Починав асистентом в Інтері, після чого самостійно працював з Болоньєю, Катанією, Фіорентиною, збірною Сербії, Сампдорією, Міланом, Торіно та лісабонським Спортінгом. Останнім його клубом була Болонья, звідки він був звільнений у вересні через незадовільні результати.

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