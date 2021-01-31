Ліверпуль поїхав у гості до Вест Хема у 21 турі АПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Вест Хем – Ліверпуль стартує о 18:30 за Києвом. Пряма трансляція на Setanta Sports Ukraine, текстовий онлайн проводить "Футбол 24".

Ліверпуль на тижні перервав безвиграшну серію в чемпіонаті, впевнено здолавши Тоттенхем. Юрген Клопп досі в чемпіонських перегонах, хоча й відстає катастрофічно від Ман Сіті. А сьогоднішній поєдинок – битва за проміжне місце в Лізі чемпіонів з Вест Хемом.

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"Молотобійці" набрали хорошу форму – сила команди Девіда Мойєса в простоті. Вест Хем видав найуспішніший початок року у своїй історії. Андрій Ярмоленко не в головній ролі, але має статус першого запасного на правий фланг атаки (замість Боуена) та на позицію центрфорварда (замість Антоніо). Сьогодні українець розпочав матч на лаві запасних.

Стартові склади команд

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Філліпс, Хендерсон, Робертсон – Алькантара, Вейналдум, Мілнер – Салах, Оріджі, Шакірі.

Запасні: Келлехер, Фірміно, Оклейд-Чемберлен, Джонс, Мінаміно, Цімікас, Р.Вільямс, Н.Вільямс.

Вест Хем: Фабіанскі – Цоуфал, Доусон, Огбонна, Крессвелл – Райс, Соучек – Боуен, Бенрама, Форнальс – Антоніо.

Запасні: Мартін, Діоп, Фредерікс, Джонсон, Бальбуена, Нобл, Лансіні, Ярмоленко, Одубеко.

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