Ливерпуль поехал в гости к Вест Хэму в 21 туре АПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Вест Хэм – Ливерпуль стартует в 18:30 по Киеву. Прямая трансляция на Setanta Sports Ukraine, текстовый онлайн проводит "Футбол 24".

Ливерпуль на неделе прервал безвыигрышную серию в чемпионате, уверенно одолев Тоттенхэм. Юрген Клопп все еще в чемпионской гонке, хотя и отстает катастрофически от Ман Сити. А сегодняшний поединок – битва за промежуточное место в Лиге чемпионов с Вест Хэмом.

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"Молотобойцы" набрали хорошую форму – сила команды Дэвида Мойеса в простоте. Вест Хэм выдал самое успешное начало года в своей истории. Андрей Ярмоленко не в главной роли, но имеет статус первого запасного на правый фланг атаки (вместо Боуэна) и на позицию центрфорварда (вместо Антонио). Сегодня украинец начал матч на скамейке запасных.

Стартовые составы команд

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Филлипс, Хендерсон, Робертсон – Алькантара, Вейналдум, Милнер – Салах, Ориджи, Шакири.

Запасные: Келлехер, Фирмино, Оклейд-Чемберлен, Джонс, Минамино, Цимикас, Р.Уильямс, Н.Уильямс.

Вест Хэм: Фабиански – Цоуфал, Доусон, Огбонна, Крессуэлл – Райс, Соучек – Боуэн, Бенрама, Форнальс – Антонио.

Запасные: Мартин, Диоп, Фредерикс, Джонсон, Бальбуэна, Нобл, Лансини, Ярмоленко, Одубеко.

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