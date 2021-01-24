У нинішньому сезоні Ярмоленко став для Вест Хема бійцем кубкових турнірів, де він зіграв 518 хвилин, тоді як в АПЛ – лише 276. Майже удвічі більше. Це позначилося й на результативності. У чемпіонаті один асист за 11 виходів на поле, а в кубках 3+3 за 6 матчів, 5 із яких українець відіграв повністю.

Гол Ярмоленка у відеоогляді матчу Вест Хем – Донкастер – 4:0

Проти Донкастера Ярмоленко був покликаний закрити проблемну позицію. Після продажу Себастьяна Аллє в Аякс у Вест Хема залишився один номінальний центрфорвард – Майкл Антоніо. 30-річний англієць сам не так давно повернувся після складної травми і точно не може грати геть усі матчі. Саме тут на підмогу прийшов Ярмоленко. Тренерський штаб довірив Андрію місце на вістрі атаки "молотів", а він блискуче впорався із завданням. Річ не лише у класному голі. Наш земляк показав змістовну і переконливу гру загалом. Очевидно, що подібне не могло залишитися без уваги британської преси.

Журналісти не пошкодували високих балів

Видання 90 minut називає українця в когорті найкращих гравців матчу. Ярмоленко отримав 8 балів, стільки ж у Соучека та Фредерікса. "Продемонстрував спокій під час другого гола Вест Хема, прекрасно завершивши епізод. Грав здебільшого без конкретної позиції, добре себе проявив проти команди із Ліги 1. Що ще важливіше, працював дуже наполегливо".

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А от The 4th Official найкращим вважає Пабло Форнальса, який випередив нашого земляка на півбала. У Ярмоленка все та ж "вісімка". "Він подвоїв перевагу Вест Хема в середині першого тайму і організував чимало пристойних шансів для своїх партнерів", – коротко резюмує портал.

"Чудове завершив гольовий епізод і пристойно очолив атаку, поки Антоніо відпочивав. Міг би на цій позиції боротися проти захисників АПЛ. Сьогодні виконав усе, про що його просили", – хвалить Ярмоленка Evening Standart. Оцінка – 7. Стільки ж іще у п'яти футболістів Вест Хема, а вище отримав лише Оладапо Афолаян (8).

Профільні портали традиційно значно уважніше стежать за своїми командами. Зокрема Football London за мотивами матчу проти Донкастера виділяє трьох гравців "молотків" – Форнальса, Бенрахма та Ярмоленка. Усі отримали 8 балів. "Занадто рано говорити про те, чи є він переконливою альтернативою Майклу Антоніо. Проти суперника з Ліги 1 Ярмоленко зробив усе, що від нього вимагалося. Забив прекрасний гол незадовго до перерви, щоб закрити матч. Кілька хороших спринтів, а ще його паси були точними. Ця гра творить чудеса для його впевненості".

"Дещо неочікуваний вихід на позиції центрфорварда, але Ярмоленко показав те, що часто робить для національної команди України, зігравши єдиного нападника. Його чудесний гол з ідеальним підсіканням над голкіпером. Спроби переміщуватися і підтримувати вінгерів також були бездоганними", – засипає компліментами українця Green Street Hammers. Щоправда, з оцінками такої щедрості не видно. 9 балів виглядають непоганим результатом, але це лише третій показник у команді.

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Стриманий оптимізм фанів

Користувачі соцмереж задоволені грою Ярмоленка. Фанати відзначають якість гри Андрія на нерідній позиції. Однак у цьому також бачать проблему. Вони побоюються, що керівництво теж гідно оцінить дії українця і передумає купувати нового форварда. Заради справедливості відзначимо, що дехто і в цьому бачить лише плюси: менше трат зараз – більше ресурсів для побудови команди у майбутньому. Словом, читайте самі:

"Ярмоленко очевидно кращий на позиції нападника, оскільки там брак швидкості не є настільки великою проблемою".

Yarmolenko is clearly better at striker as his lack of pace isn’t as much of a problem — Matthew Ingram (@MattIngram28) January 23, 2021

"Мойєс має досвід перетворення вінгерів у нападників. Арнаутовіч, Антоніо і ось тепер Ярмоленко. Ярмо продемонстрував удосталь технічних характеристик, необхідних центрфорварду. Як думаєте, йому вдалося б впоратися із цією роллю в матчах АПЛ, коли Антоніо буде потрібен відпочинок?"

Moyes has a track record of converting wingers into strikers, namely Arnautovic and Antonio and today Yarmolenko.



Yarmo shower a lot of the technical attributes needed by a striker today. How do you think he’d fare as a striker in the PL on those games when Antonio needs a rest? — Andy Dutton (@dutts_87) January 23, 2021

"Я все ще думаю, що для Ярмоленко є місце у нашій команді, і якщо ми хочемо серйозно ставитися до глибини складу, нам потрібна така якість резерву. Чи можемо ми якось домовитись і сказати йому знизити заробітну плату приблизно на 50%?"

I still think Yarmolenko has a place in our squad and if we want to be serious about depth we need quality like that as back up. Can we somehow negotiate and tell him to drop his wages by about 50% though?? — Callum (@WHUFCallum_) January 23, 2021

"Ви забули додати, що Ярмоленко продемонстрував, наскільки ефективним він може бути як нападник. Клубу не потрібно виходити на ринок та витрачати гроші під час цього трансферного вікна. Ми не повинні зосереджуватися на тому, чого можемо досягти у цьому сезоні, а натомість будувати на майбутнє".

"За останні тижні я багато критикував Андрія Ярмоленка, але із задоволенням піднімаю руки вгору і кажу, що сьогодні він дуже добре виконував роль нападника. Я знаю, що це проти суперника з нижчої ліги, але його переміщення і вибір позиції були дуже хорошими. Він добре виконав своє завдання".

I've criticised Andriy Yarmolenko a lot in recent weeks, but I'm happy to hold my hands up and say he was very good in the striker role today.



I know it's against lower league opposition, but his movement and positioning off the ball was very good, and he took his goal well. — West Ham Fan Zone (@WHUFCFZ) January 23, 2021

"Я зараз переживаю, бо щиро думаю, що керівництво скаже Мойєсу, що Ярмоленко достатньо хороший, щоб бути нашим другим нападником. Відчуваємо, що зараз ми нікого не зможемо підписати".

I’m worried now because I genuinely think that the board will say to Moyes that Yarmolenko is good enough to be our second striker.

Feel like we might not get anyone now — J.Hobbs Journalism (@JH_Journalism) January 23, 2021

"Ярмоленко сьогодні добре виконав свою роботу й отримав у нагороду гол за свою наполегливу роботу. Непоганий варіант, але я все ще думаю, що нам потрібен форвард".