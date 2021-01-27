Перемога над Крістал Пелас стала для команди Мойєса шостою поспіль. Востаннє "молоти" втрачали очки ще 29 грудня – нульова нічия із Саутгемптоном.

Асист конкурента Ярмоленка у відеоогляді матчу Крістал Пелас – Вест Хем – 2:3

Для Вест Хема це найуспішніший початок календарного року за всю історію клубу, повідомляє Opta. До таких результатів доклався і Андрій Ярмоленко, який виходив у кожному із 6 матчів. В сумі українець награв 221 хвилину, відзначився одним голом та одним асистом.

Додамо, що в наступному турі АПЛ Вест Хему доведеться пройти серйозне випробування – домашній поєдинок проти Ліверпуля.

Вест Хем залетів у зону Ліги чемпіонів, обігравши Крістал Пелас – Ярмоленко отримує крихти зі столу, а конкуренти сяють